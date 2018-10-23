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Türksat, IMISC 2018'in iletişim sponsoru oldu

Türksat AŞ, 24-26 Ekim'de yapılacak 5. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı'nın (IMISC 2018) iletişim sponsoru oldu.

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Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, IMISC 2018'de yönetim-bilişim sistemleri konusunda çalışan temel araştırma gruplarıyla dünyanın pek çok firması bir araya gelecek.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ev sahipliğinde "Zeki Dijital Örgü" ana temasıyla 24-26 Ekim'de düzenlenecek konferans, Türksat'ın iletişim sponsorluğunda gerçekleşecek.

IMISC 2018'de davetli konuşmacıların yanı sıra akademi ve iş dünyası için ayrılmış tartışma bölümleri, genç araştırmacılar için çalıştay ve doktora konsorsiyumu gibi faaliyetleri içeren kısa eğitim ve çalıştaylar da yapılacak.

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