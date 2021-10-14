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Bilim-Teknoloji

Türksat'tan indirim kararı! 1 Kasım itibariyle başlıyor

Türksat AŞ, televizyon kanallarının desteklenmesi amacıyla uyduya yayın çıkma hizmeti (uplink) alan ve bant genişliği 2 Mbps ile altında olan kanalların uplink hizmet bedelinde yüzde 50 indirim uygulayacak.

AA14 Ekim 2021 Perşembe 09:19 - Güncelleme: 14 Ekim 2021 Perşembe 09:19
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Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, televizyon yayıncılık sektöründeki teknolojik gelişmeleri tatbik ederek, ülkede yayıncıların daha düşük kapasite bant genişliklerinde, daha kaliteli yayın yapmalarının önünü açan MPEG-4 yayın teknolojisiyle uydu kapasite kullanım maliyetlerinin düşmesini sağlayan Türksat, yerel televizyon kanallarına önemli bir destek daha vermeye hazırlanıyor.

Uydu üzerinden televizyon yayıncılığının gelişmesi ve bu alanda faaliyet gösteren kanalların desteklenmesi amacıyla yıllardır süregelen döviz kuru sabitleme uygulamasını bir adım daha ileriye taşıyan Türksat AŞ, 1 Kasım itibarıyla uplink hizmeti alan, uydu kapasite bant genişliği 2 Mbps ve altında olan televizyon kanallarının uplink hizmet bedelinde yüzde 50 indirim uygulamaya başlayacak.

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