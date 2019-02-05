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Türksat'tan 'Model Uydu Yarışması'

Türksat AŞ ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle düzenlenen 'Model Uydu Yarışması'na 28 Şubat'a kadar başvuru yapılabilecek.

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Türksat AŞ ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle düzenlenen "Model Uydu Yarışması"na 28 Şubat'a kadar başvuru yapılabilecek.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, üniversite öğrencileri arasında bu yıl 4'üncü kez düzenlenecek Model Uydu Yarışması'na 5-28 Şubat döneminde "https://modeluydu.turksat.com.tr/" internet adresinden başvurulabilecek.

Model Uydu Yarışması, 6 farklı etapta gerçekleştirilecek ve uçuşları içeren final etabı 17-22 Eylül'de Teknofest etkinliğinde yapılacak.

Öğrenciler için teorik bilgiyi pratiğe çevirme fırsatı yanında, takım çalışması, farklı disiplinler arası etkileşimin sağlanması, uydu ve uzay alanında farkındalık oluşturulması ve Ar-Ge odaklı şirketlerle iletişim kurulması gibi imkanlar da sağlayan Model Uydu Yarışması, ilk kez 2016 yılında 7 takımın katılımıyla düzenlenmişti.

Geçen yıl 37 takımın mücadelesine sahne olan yarışmada birinciliği Karadeniz Teknik Üniversitesinden ULAK takımı kazanmıştı.

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