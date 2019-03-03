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TUSAŞ Genel Müdürü Kotil: Bu yıl 2,6 milyar dolar ciroya ulaşmayı bekliyoruz, hedefimiz 11 milyar dolara çıkmak

TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, 'Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi arasında 64'üncüyüz, 10 yılda inşallah 15'inci sıraya çıkacağız. Bu yıl 2,6 milyar dolar ciroya ulaşmayı bekliyoruz, hedefimiz 11 milyar dolara çıkmak.' dedi.

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, 10 yılda TUSAŞ'ı dünyanın en büyük 15'inci savunma sanayisi şirketi haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

"Birlikte Dönüşüyoruz, Gelişiyoruz, Yükseliyoruz" temalı Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Yönetim Zirvesi, Kızılcahamam'da başladı.

Kotil, buradaki konuşmasında, şirketin yürüttüğü projelere ilişkin bilgi verdi. Prototip çalışmaları devam eden Hürjet'in 2022'de uçacağını belirten Kotil, Milli Muharip Uçak'ın 2023'te hangardan çıkacağını, 2026'da göklerde olacağını, 2029'da da teslimata başlanacağını bildirdi.

Helikopterde iyi bir oyuncu olma yolunda ilerlediklerini dile getiren Kotil, Atak helikopterinin ihracat çalışmalarının sürdüğünü, T70 helikopterinin de 2020'de uçmaya başlayacağını ifade etti. Kotil, Gökbeyhelikopterinin 2020'de teslimata geçeceğini, Atak-2 helikopterinin de 2024'te havada olacağını söyledi.

Kotil, Göktürk uydusunun yenilenmesi için Savunma Sanayii Başkanlığına (SSB) tekliflerini verdiklerini bildirdi.

Uçak yapısallarında yaklaşık yarım milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Kotil, "Hedefimiz bu rakamı 2 milyar dolara çıkarmak. Bu yıl 2,6 milyar dolar ciroya ulaşmayı bekliyoruz, hedefimiz 11 milyar dolara çıkmak. Yalnızca Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılayan değil ihracat yapan bir şirket olmayı hedefliyoruz. Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi arasında 64'üncüyüz, 10 yılda inşallah 15'inci sıraya çıkacağız." diye konuştu.

10 YIL SONRA 15 BİN ÇALIŞAN

TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Borat da 2 günlük etkinlikte, şirketi, sektörel alandaki gelişme ve devinimde nasıl konumlandıracaklarını, önümüzdeki 10 yılda stratejik olarak nasıl hareket etmeleri gerektiğini ele alacaklarını söyledi.

Borat, TUSAŞ olarak entegratör bir firma olmayı ve yan sanayiyi geliştirmeyi, uluslararası seviyede büyük bir kalkınma, gelişme ve yenilik ortaya koymayı, uluslararası konjonktürde öncü olmayı hedeflediklerini belirtti.

Halihazırda 8 binin üzerinde çalışanları bulunduğunu dile getiren Borat, bu sayıyı mühendis ağırlıklı büyümeyle 10 yıl sonra 15 bine ulaştıracaklarını bildirdi.

THY İLE KESİN İŞ BİRLİĞİ

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de savunma sanayisinde gelişmenin en önemli göstergelerinden birinin havacılık ve uzay sanayisinde katedilen mesafe olduğunu söyledi.

TUSAŞ ile Türkiye'nin diğer havacılık devi THY arasında kesin bir iş birliğinin gündeme alınması gerektiğini vurgulayan Demir, diğer kuruluşlarla iş birliğinin boyutlarının da çeşitli şirketleşme ve ortaklıklar çerçevesinde değerlendirilmesinin önemine işaret etti.

Toplantının geleceğe yönelik çizilecek vizyonda önemli bir kilometre taşı teşkil edeceğini umduğunu dile getiren Demir, Başkanlık olarak bu süreçte TUSAŞ'a her türlü desteği vereceklerini belirtti.

 

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