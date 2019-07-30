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TUSAŞ milli uydu yazılımların geliştirilmesine devam ediyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) milli uyduların kontrolünü sağlayacak yazılımların geliştirilmesine devam ediyor. Uydunun en önemli bileşenlerinden olan Uydu Yönetim Yazılımları (Uçuş Yazılımı ve Yer Yazılımları) kapsamında uydu bağımsız yazılım birimleri için yaklaşık 5 yıldır devam eden tasarım, geliştirme ve kalifikasyon faaliyetleri başarı ile tamamlandı.

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TUSAŞ Uzay Sistemleri Genel Müdür Yardımcılığı, Türkiye’nin sivil ve askeri alanlarda giderek artan uydu görüntü ihtiyaçlarının milli ve yerli imkânlar ile karşılanmasına yönelik uydu yazılım geliştirme faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda TUSAŞ Uzay Sistemleri Yazılım Mühendisliği, modern teknolojileri uzay alanında kabul görmüş uluslararası standartlar (ESA ECSS, CCSDS) ile harmanlayarak yeniden kullanılabilirliği en üst seviyede gözeten Uydu Yönetim Yazılımları geliştiriyor.
 
TUSAŞ Uzay Sistemleri Yazılım Mühendisliği, yetişmiş insan gücü, kendini ispatlamış süreç, altyapı ve araçları ile güvenilir (kritik) yazılım geliştirme alanındaki deneyimlerinden hareketle, çok yüksek çözünürlüklü Elektro-Optik Göktürk Yenileme Uydu Sistemi Geliştirme Projesi kapsamında çalışmalarına hızla devam ediyor.
 
TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ HAKKINDA
 
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, sabit ve döner kanatlı hava platformlarından insansız hava araçları ve uzay sistemlerine kadar entegre havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin tasarım, geliştirme, modernizasyon, üretim, entegrasyon ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde Türkiye’nin teknoloji merkezi konumunda olup; havacılık, uzay ve savunma sanayiinde küresel oyuncular arasında yer almakta.
 

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