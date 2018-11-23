T625’te ikinci test helikopterinin yıl sonunda uçurulması planlanıyor

İmalatı tamamlanmak üzere olan ikinci prototip için önümüzde günlerde yer testlerine başlanacak. Projede ilk uçuş planlandığı gibi 6 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilmişti. Uçuş test programı ilk etapta 2 helikopter ile sürdürülecek. Programın hızlanması için ikinci helikopter de planlandığı gibi 2018’in son günlerinde uçması hedefleniyor.

Sivil modelin 2021’de sertifikasyonu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek. Helikopter bu sürecin ardından Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı (EASA) onayı da alacak.

PROJE 2010’DE BAŞLADI

Özgün Helikopter Programı T625, 15 Haziran 2010 tarihinde toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) kararı ile başlatıldı.

Program bütçesi ve takvimi 03 Ocak 2013 tarihli SSİK ile kararlaştırılmış ve 26 Eylül 2013 tarihinde SSM ile TUSAŞ arasında sözleşme imzalandı.

En zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde faaliyet gösterebilecek olan T625 Genel Maksat Helikopteri, milli imkân ve kabiliyetler kullanılarak tasarlanmakta ve üretilmektedir. ATAK Programı süresince kazanılan bilgi, birikim, tecrübe ve yetenek havuzu temel alınarak başlanılan Özgün Helikopter Programı kapsamında, yapısal ve aviyonik sistemlerin yanı sıra, transmisyon, rotor ve iniş takımları gibi kritik öneme haiz sistemlerin tasarımları ve üretimleri de tamamen milli kaynaklar kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

Helikopterin geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini icra edebilecektir.

Helikopterin, SHGM (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) tarafından sertifiye edilmesi ile ilgili çalışmalar program ile birlikte sürdürülmekte.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Uzunluk 15.87 m 52 ft

Ana Rotor Çapı 13.20 m 43 ft

MTOW 6050 kg 13337 lbs

Mürettebat 2

Yolcu 12

Standart Yakıt Tankı 1020 kg 2248 lbs

Harici Yakıt Tankı 280 kg 617 lbs

Bagaj Hacmi 1.1 m3 35 ft3

PERFORMANS:

(Ortalama Görev Ağırlığı, ISA-Deniz Seviyesinde)

Azami Seyir Sürati 306 km/sa 165 kts

Servis Tavanı 6096 m 20000 ft

Menzil 740+ km / 948 + km* 400+ nm / 512+ nm*

Havada Kalış 3.8+ Saat 5+ saat*

*Harici yakıt tankı kullanılması durumunda

(Kokpit Aero)