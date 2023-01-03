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Bilim-Teknoloji

TUSAŞ üretti, envantere girdi: Türkiye için bir ilk

TUSAŞ'ın ürettiği T-70 helikopterinin ilki Orman Genel Müdürlüğü envanterine girdi. 10 ton kalkış ağırlığına sahip helikopter, tek seferde 25 ton su atabiliyor. Saatte 296 kilometre hıza ulaşabilen helikopter, yerli yangın algılama yazılımı ve yüksek harita teknolojilerine de sahip. Bu sayede gece gündüz fark etmeksizin yangına müdahale süresi çok daha kısa olacak.

Yeni Şafak3 Ocak 2023 Salı 08:07 - Güncelleme:
TUSAŞ üretti, envantere girdi: Türkiye için bir ilk
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TUSAŞ'ın ürettiği T-70 genel maksat helikopteri Orman Genel Müdürlüğü'nün envanterine girdi. Orman yangınlarına müdahalede kullanılacak helikopter 2,5 ton su atabiliyor. 10 kişilik tim taşıyan T-70, kurtarma çalışmalarında da kullanılacak. Helikopterin içindeki "TUSAŞ tarafından Orman Genel Müdürlüğü için Türkiye'de üretilen ilk T-70 helikopteridir" levhası dikkat çekiyor.

Havacılıktaki milli atılıma, orman varlığını koruma ve kollamada uçacak T-70 helikopteri de eklendi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından üretilen T-70 helikopterinin ilki Orman Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yeni Şafak T-70'in kokpitine geçti. 2 motoruyla 2 bin beygir güç üreten helikopter, saatte 296 kilometre hıza ulaşabiliyor. Hem yerli yangın algılama yazılımları hem de helikopterin sürati ile yangına müdahale süresi çok daha kısa olacak.

GECE GÜNDÜZ UÇABİLECEK

Yeni Şafak'ın haberine göre, 2,5 ton su atabilen, 10 kişi taşıma kapasitesine sahip helikopter, 10 tona yakın ağırlıkla kalkış yapabiliyor. Helikopter tek seferde 465 kilometre mesafe yol kat edebiliyor. Gece uçuş ve söndürme çalışmalarına müdahaleye dönük modern ekipmanla donatılan helikopter, yüksek harita teknolojileri ile gece gündüz görev yapabilecek.

HEM SÖNDÜRME HEM KURTARMA

Helikopter, içerisindeki ekipmanlar sayesinde kurtarma görevlerinde de kullanılabilecek. Helikopterin iç hacmi diğer yangın helikopterlerine göre oldukça geniş. Bu sayede kurtarma ve söndürme gibi görevlerde, bir uçuşta daha fazla personel kurtarılabilecek veya taşınabilecek.

GURUR LEVHASI

Helikopterin içinde "TUSAŞ tarafından Orman Genel Müdürlüğü için Türkiye'de üretilen ilk T-70 helikopteridir" levhası dikkat çekiyor. T-70'in dışında Türkiye'de TUSAŞ tarafından üretilen Gökbey helikopteri de ilerleyen yıllarda Orman Genel Müdürlüğü'nün envanterine dahil edilecek.

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