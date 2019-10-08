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TUSAŞ’ın kapıları bu kez çalışan ailelerine açıldı

Türkiye’nin milli hava platformlarının geliştirilerek üretilmesinde görev alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) bu kez farklı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

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Milli hava platformları ve tesislerinin tanıtımı için bugüne kadar birçok devlet başkanı ile seçkin heyetleri ağırlayan TUSAŞ’ta hafta sonu bambaşka bir heyecan yaşandı. TUSAŞ’ın Kahramankazan’daki tesisinin kapıları bu kez platformları geliştirip üreten çalışanların ailelerine açıldı. 

ATAK’I İNCELEDİLER 

Ziyarete katılanlar, Gökbey genel maksat helikopterini, Atak taarruz ve taktik keşif helikopterini, Anka insansız hava aracını, Hürjet jet eğitim ve hafif taarruz uçağını, Hürkuş eğitim uçağını, Milli Muharip Uçak’ı evinde görme fırsatı yakaladı . Anne ve babalarının veya çocuklarının geliştirip ürettiği araçları inceleyen yaklaşık 3 bin kişi, Atak helikopterinin gösterisini de izledi.  Platformların kenarında yakınlarına meraklı sorular soran ziyaretçiler, araç ve modellerinin başında, Atak ve Hürkuş ile süslenen ‘Ailelerimizle birlikte’ yazılı pano önünde aile fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. 

Meraklı gözlerle uçak ve helikopterleri inceleyen çocuklar, TUSAŞ tesislerinde gönüllerince eğlendi. 

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