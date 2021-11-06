TUSAŞ'tan heyecanlandıran paylaşım

AA 6 Kasım 2021 Cumartesi 11:29 - Güncelleme: 6 Kasım 2021 Cumartesi 11:29

Şirketten yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirdiği havacılık projeleri ile dünya havacılık sektörünün öncü kuruluşları arasında yer alan TUSAŞ'ın yeni tanıtım filminin prodüksiyonunu Böcek yapım gerçekleştirdi.

Özgün projelere ait hava-hava videolarının ilk kez sinematik olarak çekildiği tanıtım filmi için özel olarak getirtilen helikopter kullanıldı. Tanıtım filminin müziği ise özel olarak bestelendi.

Yönetmenliğini Dağhan Celayir'in yaptığı, hava görüntü yönetmenliğini Uğur İçbak'ın üstlendiği çekimler Ankara'da gerçekleştirildi.

TUSAŞ yeni tanıtım filmini "Geleceğine Güç Kat" söylemi ile kullanarak yeni logo ve kimliğini pekiştirdi.