TV+ ile milyonlarca film tutkunu 400 bin TL ödül kazandı

Ekim 2018’den bu yana milyonlarca kişiyi film gecesinde yarıştıran TV+, katılımcılara bugüne kadar 400 bin TL ödül dağıttı. TV+ işbirliğiyle Cumartesi akşamlarının sinema kategorisindeki eğlencesi saat 20.30'da başlarken, yarışmada 12 soruyu doğru yanıtlayanlar 20 bin TL ödülü paylaşacak. Hem joker hem de ipucu TV+’ın instagram hesabında yer alacak.

Sinema alanında gerçekleştirdiği işbirlikleri ve sponsorluklarla dikkat çeken TV+, fenomen bilgi yarışması Hadi’de film tutkunlarını buluşturmaya devam ediyor. Türkiye’nin dijital televizyon platformu TV+ ile yüz binlerce kişinin heyecanla takip ettiği canlı bilgi yarışması Hadi’deki ‘Film Geceleri’nde bugüne kadar 10 milyon kişi yarıştı. Ekim 2018’den bu yana her Cumartesi saat 20.30'da film severlerle buluşan yarışma ile katılımcılar toplam 400 bin TL kazandı.

Joker TV+ instagram hesabında

Turkcell’in güçlü altyapısıyla aynı anda 600 binden fazla kişiye ulaşan Hadi Bilgi Yarışması ile sinema alanında kendine güvenenler, telefonlarının başında 12 soruyu doğru yanıtlamak için ter dökecekler. Tüm soruları doğru yanıtlayanlar, 20 bin TL’lik para ödülünü paylaşacak. Bu Cumartesi gerçekleşecek Film Gecesi’nde, yarışmacılar ‘animasyon’ kategorisindeki sorulara doğru yanıt vermek için mücadele edecek. Para ödülü için TV+ Cumartesi günü tam 50 bin joker dağıtacak. Sınırlı sayıda jokeri, sosyal medya hesapları ve TV+ instagram hesabından ilk gören ve hesabına tanımlayan 50 bin kişi ekstra can hakkı anlamına gelen Joker’i kazanarak ayrıcalıklı konuma gelecek. Yarışmada bir soruda daha avantaj sağlamak isteyen katılımcılarsa yine TV+’ın instagram hesabına https://www.instagram.com/tvplus/ adresinden erişerek ipucunu öğrenebilecek. Hesap gün boyu kilitli modda olacağından hem joker kodunu hem de ipucunu yalnızca hesabı takip eden yarışmacılar görebilecek.