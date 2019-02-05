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Twitter'a tweet düzenleme özelliği eklenmesi planlanıyor

Sosyal medyanın en popüler mikro blok sitelerinden Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey tweet düzenleme özelliğini eklemeyi planladıklarını açıkladı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Atılan tweet’ler için düzenleme seçeneğinin olmaması kullanıcıların en büyük şikayetlerinden biri. Bu konuda hakkında Joe Rogan'ın podcast yayınında konuşan Twitter CEO'su Jack Dorsey, Tweet düzenlemek için 5 saniye ile 30 saniye arasında bir süre tanımayı planladıklarını söyledi. Bunun için mikro blog platformuna bir düzenleme düğmesi eklenecek.
 
Dorsey katıldığı programda, "Tweet düzenleme özelliğinin uzun süreli olmasını düşünmüyoruz çünkü bu Twitter'ın "gerçek zamanlı doğasına" aykırı. Zira, düzenle düğmesi sadece yazım hatalarının düzeltilmesi için değil, aynı zamanda atılan tartışmalı tweet'lerin içeriğinin tamamen değiştirilmesi için de kullanılabilir. Ayrıca düzenlenmeden önceki orijinal tweet'e bakma özelliğini de getirmeyi planlanlıyoruz." açıklamasında bulundu.
 
Jack Dorsey tweet düzenleme özelliğinin ne zaman geleceği hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

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