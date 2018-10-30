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Twitter CEO'su 'Beğenme Butonu'nu kaldırmayı düşündüklerini açıkladı

Twitter CEO'su Jack Dorsey, sosyal ağdaki beğenme butonundan hoşnut olmadığını ve kaldırabileceklerini açıkladı.

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Twitter, 2015 yılında yıldız şekilli “Favori” simgesinin yerini kalp şekilli “Beğen” simgesine bırakmıştı. Bugün de kullanılmakta olan beğen butonu, bir süre daha kullanımda kalacak olsa da Twitter, sosyal platformda yapılan tartışmaların kalitesini artırmak amacıyla beğenme butonunu gelecekte kaldırmayı düşünüyor.
 
Telegraph’ın yeni bir haberine göre Twitter CEO’su Jack Dorsey, geçtiğimiz hafta bir etkinlikte kalp şekilli butonu sevmediğini ve şirketin bu butonu yakın bir zamanda kaldırabileceğini itiraf etti. Dorsey’in bu açıklaması birçok Twitter kullanıcısını şaşırttı; zira beğenme butonu her sosyal ağda bulunan bir fonksiyon. Ancak şirket, kalp şekilli bu butonun, beğenilmek isteyen kullanıcılar arasında sosyal medya bağımlılığının kaynağı olabileceğini iddia ediyor.
 
 
Bu hamle esasında pek şaşırtıcı olmadı; zira Twitter CEO’su Jack Dorsey, son haftalarda mevcut beğenme butonu hakkındaki tutumunu açık bir şekilde sergilemişti. Butonun kalkıp kalmayacağı hakkında veya ne zaman kaldırılacağı hakkında herhangi bir resmi açıklama yok; yani butonun kullanılmaya devam etme olasılığı da yok değil.

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