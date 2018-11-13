Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Twitter CEO’su Jack Dorsey: Tweet düzenleme özelliğini getirmeyi planlıyoruz

Twitter'a kullanıcıların en çok şikayet ettiği tweet düzenleme sonunda geliyor. Twitter CEO’su Jack Dorsey, 'Bunu bir süredir biz de düşünüyoruz ve bu özelliği getirmeyi planlıyoruz. Doğru şekilde yapmamız gerekiyor, şu an acele etmiyoruz' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Twitter'da kullanıcıların en büyük şikayetlerinden biri atılan tweet’ler için düzenleme seçeneğinin olmaması. Twitter CEO’su Jack Dorsey, atılan tweet'lerdeki yazım hatalarını düzeltmek için çalışmaların devam ettiğini belirtti.
 
Dorsey, "Düzenleme düğmesi için kullanım durumlarının ne olduğuna dikkat etmeniz gerekiyor. Bir çok insan düzenleme düğmesini istiyor çünkü yaptıkları hataları hızlı bir şekilde düzeltmek istiyorlar. Yanlış yazım veya yanlış URL'yi tweet atma gibi. Bu, insanların zaman içinde tüm tweet'leri düzenlemelerine izin vermekten çok daha başarılı olur" dedi.
 
Atılan bir tweet’i tamamen değiştirme ihtimaline karşı sınırsız bir düzenleme istemeyen Dorsey, "Çünkü çoğu kişi tartışmalı ifadelerini daha sonra değiştirerek bu özelliği kötüye kullanabilir" dedi.
 
(Milliyet)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Nuri Demirağ’ın vefatının yıldönümü – Tarihte bugün 13 Kasım 1957

Nuri Demirağ’ın vefatının yıldönümü – Tarihte bugün 13 Kasım 1957

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Efsanevi 'Ejderha Taşı' gün yüzüne çıkarıldı

Efsanevi 'Ejderha Taşı' gün yüzüne çıkarıldı

İşte altın zengini ülkeler

İşte altın zengini ülkeler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA