Twitter CEO’su Jack Dorsey: Tweet düzenleme özelliğini getirmeyi planlıyoruz

Twitter'da kullanıcıların en büyük şikayetlerinden biri atılan tweet’ler için düzenleme seçeneğinin olmaması. Twitter CEO’su Jack Dorsey, atılan tweet'lerdeki yazım hatalarını düzeltmek için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Dorsey, "Düzenleme düğmesi için kullanım durumlarının ne olduğuna dikkat etmeniz gerekiyor. Bir çok insan düzenleme düğmesini istiyor çünkü yaptıkları hataları hızlı bir şekilde düzeltmek istiyorlar. Yanlış yazım veya yanlış URL'yi tweet atma gibi. Bu, insanların zaman içinde tüm tweet'leri düzenlemelerine izin vermekten çok daha başarılı olur" dedi.

Atılan bir tweet’i tamamen değiştirme ihtimaline karşı sınırsız bir düzenleme istemeyen Dorsey, "Çünkü çoğu kişi tartışmalı ifadelerini daha sonra değiştirerek bu özelliği kötüye kullanabilir" dedi.

(Milliyet)