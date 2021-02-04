Twitter'a soğuk duş! Sırada bant daralması var

04 Şubat 2021 Perşembe 09:06 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 09:11

Günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcılarına Türkiye'de temsilcilik açma zorunluluğu getirilmişti.

Facebook ve Instagram, Türkiye'ye temsilci atayacaklarını açıklamıştı.

Twitter'a verilen süre ise doldu.

BANT DARALTILMASI DA UYGULANACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dün yaptığı açıklama ile Twitter'a reklam yasağının başladığını ve peşinden bant daraltılması geleceğini söyledi.

"Biz bir temsilci ve muhatap istiyorduk. Uygunsuz ve kişilik haklarına saldıran mesajların önlenmesine yönelik, ülke güvenliğiyle ilgili bir konuydu. Siber güvenlik de bunun bir parçası. Süreç devam ediyor. Yaptığımız çok doğru bir iş. Avrupa ve başka ülkeler de bizimle birlikte aynı senaryoları uygulamaya başladı. Konunun önemini anladılar. Twitter'ın kendi bileceği bir iş."

"ONLAR KİM OLUYOR Kİ İÇİŞLERİ BAKANIMIZIN TWEETİNİ ENGELLEYECEK"

[Twitter, İçişleri Bakanı Soylu'nun tweetini engellemişti. ]

Bakan Karaismailoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tweetinin engellenmesine de "Onlar kim oluyor ki İçişleri Bakanımızın tweetini engelleyecek." diyerek tepki gösterdi.

Yerli ve milli uygulamaların tercih edilmesi gerektiğini belirten Karaismailoğlu, kendisinin Turkcell'in BiP uygulamasını kullandığını dile söyledi.

TEMSİLCİLİK AÇMAYAN KURULUŞLARI NELER BEKLİYOR?

Türkiye'de yoğun olarak kullanılan ancak henüz temsilci atama kararı almayan şirketler bulunuyor.

TRT Haber'in haberine göre, Twitter, Periscope ve Pinterest, Türkiye'ye temsilci atama konusunda henüz başvuruda bulunmadı.

Yasaya göre, Türkiye'ye temsilci atamamaları durumunda şirketlere reklam yasağı uygulanacak. Şirketlere, reklam yasağı uygulamasının başlaması için tanınan sürenin dolduğu bildirilecek. Şirketler, temsilcilik için adım atmazsa bundan sonra Türkiye’de reklam alamayacak.

Türkiye'de vergi mükellefi olan şirketler, sosyal medya platformlarının reklam bölümünü kullanamayacak. Reklam verdiği tespit edilen şirketlere ceza verilecek. Kontroller, BDDK ve vergi daireleri tarafından sağlanacak.

BANT GENİŞLİKLERİ DARALTILABİLECEK

Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde BTK Başkanı, ilgili sosyal ağın internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.

Başvurunun kabulüne ilişkin hakim kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda BTK Başkanı, bant genişliğinin yüzde 90'a kadar daraltılması için müracaat edebilecek.

Sosyal medya şirketleri, bu süreçlerin sonunda da olsa Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul ederlerse kendilerine o güne kadar kesilen idari para cezalarının dörtte biri tahsil edilecek, reklam yasağı kaldırılacak ve internet trafiği bant genişliğine yapılan müdahale de sonlandırılacak.