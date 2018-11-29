Uber, yeni hafıza tekniği ile klasik atari oyunu Montezuma’s Revenge'i çözen yapay zeka geliştirdi

Uber geliştirdiği yeni bir yapay zeka algoritması ile klasik atari oyunlarından Montezuma’s Revenge’i çözmeyi başardı. 80’lerin klasiklerinden Montezuma’s Revenge, temel olarak labirentten kaçış oyunu. Odalar arası silah, tılsım, anahtar vb. eşyaları toplayarak çıkışa ulaşmaya çalışıyorsunuz. Metroidvania olarak adlandırılan bu tür yapay zekanın korkulu rüyası durumunda. Çünkü bu oyunlarda anahtarı nereden aldığınızı, nereye gitmeniz gerektiğini, silahların, tılsımların ne işe yaradığını, kapıların nerede olduğunu aklınızda tutarken, bir yandan da yaratıklara ve tuzaklara karşı dikkat etmeniz gerekiyor. Haliyle Super Mario gibi düz bir ilerleyiş çizgisini içeren oyunlara kıyasla, yapay zeka için çok daha karışık bir oyun türü oluşuyor. Hatta hiçbir algoritma bugüne kadar bu tarz oyunların birinci seviyesini bile geçememişti.

Geçmiş hareketleri aklında tutuyor

Oyun için geliştirilen yapay zekalar nesiller olarak ilerler ve yaptığı hatalara, kazandıkları başarılara göre evrimleşerek bir sonraki nesle bilgi aktarımı yapar. Ancak Montezuma’s Revenge oyununun sadece seviye biri, onlarca farklı odadan ve yüzlerce birbirine bağlı işlemden oluşmakta. Hiçbiri de düz bir çizgi üzerinde ilerlemiyor. Uber, yeni bir hafıza yönetim tekniğini yapay zeka algoritmasına entegre ederek, yapay zekaya daha önce yaptığı işlemleri hatırlatıp, buna göre gelecekte yapacağı işleri düzenlemesini öğretmiş. Böylelikle Montezuma’s Revenge oyununda başka bir insanın sahip olduğu rekorun kırılması sağlandı. Yeni yapay zeka ortalama 400.000 civarı, en yüksek ise 2 milyon puan toplamayı başardı. Oyunun birinci seviyesine ait çözüm taslağına aşağıdaki görselden ulaşabilirsiniz.

Uber’in 2016 yılında kurduğu AI lab tarafından geliştirilen bu hafıza tekniği şimdilik oyunlarda başarı sağlasa da, gerçek hayat problemlerinin çözümünü de kolaylaştıracak. Firma benzeri başka bir oyun Pitfall üzerinde de 21,000 puan toplayarak çoğu insandan daha iyi bir sonuç ortaya çıkarmış.

(Donanım Haber)