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Rusya gemileri imha edebilen nükleer torpidoyu bu bahar suya indirecek

Rusya Devlet Başkanı Putin yıllık yaptığı icraat programında savunma sanayisini geliştirmeye devam edeceklerini ve uzun menzilli nükleer torpidoları denizaltılara monte edeceklerini açıkladı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Rusya Devlet Başkanı Putin yıllık yaptığı icraat programında "Poseidon tipi uzun menzilli nükleer torpidolarla silahlandırılmış ilk denizaltı bu baharda suya indirilecek." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Federal Meclis'e yaptığı konuşmada, "Rusya yeni silahlar geliştirmeye devam edecek. Poseidon tipi uzun menzilli nükleer torpidolarla silahlandırılmış ilk denizaltı bu baharda suya indirilecek." dedi.
 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz yıl yeni nesil süper silahlar arasında tanıttığı, kıtalararası menzilde uçak gemilerini ve kıyı altyapılarını imha etme kabiliyetine sahip nükleer yetenekli insansız su altı aracı sistemi Poseidon'un sualtı denemelerinin başarıyla yapıldığı daha önce açıklanan sınırsız menzile ve 200 kilometre hıza sahip olduğu bu denemeler sonucunda doğrulanmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Federal Meclis'e yaptığı konuşma ile Poseidon'un bu baharda suya indirileceği kesinleşti.
 
Rus donanmasının iç savunma endüstrisinden yapılan açıklamada ise, "Rus stratejik nükleer yetenekli insansız su altı aracı Posiedon'un 30 adedi Rus Donanması'nın hizmetine girecek. Bunlardan ikisi Kuzey filosundaki denizaltılara, diğer ikisi de Pasifik filosundaki denizaltılara yerleştirilecek. Denizaltıların her biri en fazla sekiz Posiedon taşıyacak." denilmiş, devamında, "Şu anda Sevmash Tersanesi'nde inşa edilen özel amaçlı nükleer denizaltı Khabarovsk, Poseidon nükleer yetenekli su altı aracının taşıyıcılarından biri olacak. Ayrıca, özel amaçlı denizaltılar ve Rus Donanması'nda faaliyet gösteren nükleer motorlu su altı kruvazör projesi 949A da taşıyıcı olarak kullanılabilecek." açıklamasında bulunulmuştu.
 
Rus donanması yetkililerinden yapılan yeni açıklamada, "Poseidon'un nükleer enerji ünitesinin başarılı testleri, aracın denizde fabrika testlerinin yapılmasının önünü açtı. Testler bu yaz olumlu hava koşullarında başlayacak." denildi.
 
Poseidon'un, kıtalararası menzilde uçak gemilerini ve kıyı altyapılarını imha etme kabiliyetine sahip olduğu, sistemin ayrıca deniz seviyesinin çok altında yüksek hıza ulaşabilme ve güzergahının tespit edilememesi gibi özelliklere sahip olduğu da yetkili kaynaklarca iddia ediliyor.

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