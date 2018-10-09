Ukrayna savunma fuarı kapılarını açtı

Türkiye'den fuara katılan firmalar şöyle; ASELSAN, AYESAŞ, Nurol Teknoloji, Türksat ve Vestel. Türksat firması fuarla koordineli olarak bir yan holde düzenlenen Havacılık ve Uzay Fuarında da stand açacak. Fuarda ASELSAN'ın Spets Techno Export (STE) ile tanksavar çözümleri tanıtılacak.