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Ukrayna savunma fuarı kapılarını açtı

Ukrayna'nın her yıl Kiev'de düzenlenen Savunma ve Güvenlik Fuarı bugün kapılarını açtı. Fuara Ukrayna firmaları yoğun katılım gösterirken Türkiye'den beş firma stand açacak.

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Türkiye'den fuara katılan firmalar şöyle; ASELSAN, AYESAŞ, Nurol Teknoloji, Türksat ve Vestel. Türksat firması fuarla koordineli olarak bir yan holde  düzenlenen Havacılık ve Uzay Fuarında da stand açacak. Fuarda ASELSAN'ın Spets Techno Export (STE) ile tanksavar çözümleri tanıtılacak.

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