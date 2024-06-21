ULAK Haberleşme'den 6G hamlesi

Haberleşme teknolojilerinde milli çözümler geliştirmek üzere faaliyet yürüten ULAK Haberleşme, bu kapsamda 6G teknolojileri alanında standartları tanımlayan organizasyonların dokümanlarına girebilecek sonuçlar elde etmeyi ve Standarda Esas Patentler (SEP) geliştirmeyi hedefliyor.

Patentlerin sadece alındıkları ülkede koruma sağladığını göz önünde bulunduran ULAK Haberleşme, her ülke için ayrı patent başvuruları yapıyor. TÜRKPATENT'e yapılan başvuruların ardından 12 ay içinde PCT başvurusu gerçekleştirilerek uluslararası koruma hedefleniyor. Bu süreçte Kuzey Amerika ve Avrupa gibi bölgelerde ulusal veya bölgesel aşamalara geçilerek patent koruması sağlanıyor.

ULAK Haberleşme Genel Müdürü Ruşen Kömürcü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ULAK Haberleşme olarak karasal olmayan ağlar, yapay zeka/makine öğrenmesi, kanal kontrol mekanizmaları, entegre algılama ve iletişim, hüzmeleme teknolojileri ve hücresiz haberleşme gibi farklı odak alanlarında önemli buluşlara imza atıklarını söyledi.

Son iki yılda 90'dan fazla ulusal ve uluslararası patent başvurusu yaptıklarını, ABD Patent ve Marka Ofisi (USPTO) ile Türk Patent ve Marka Kurumundan (TÜRKPATENT) toplam 17 patentin tescilini almayı başardıklarını bildiren Kömürcü, bu kapsamda, 6G teknolojilerinin geliştirilmesinde Türkiye'nin önde gelen üniversite ve akademisyenleriyle işbirlikleri kurarak bilimsel araştırmalar yaptıklarını ifade etti.

Kömürcü, şunları kaydetti:

"ULAK Haberleşme, rekabetçi bir patent portföyü oluşturarak hem kendi haklarını korumayı hem de rakiplerinin patent haklarına saygı göstermeyi hedefliyor. 2030 yılında sahaya çıkması beklenen 6G standartlarını hedef alarak yürüttüğümüz AR-GE faaliyetleri ile dünya ile eş zamanlı olarak 3GPP standartlaşma çalışmalarında etkili bir rol oynamayı planlıyoruz. ULAK Haberleşme olarak, patent stratejisini aktif kullanarak, sektörde öncü bir konumda kalmayı ve uluslararası arenada daha fazla patent başvurusu yapmayı amaçlıyoruz. Bu strateji ile gelecekteki teknolojik yeniliklerde yön gösterici olarak rol oynamayı hedefliyoruz."

- HABERLEŞME GİBİ SEKTÖRLER İÇİN KRİTİK ÖNEMDE



Patent, günümüzde sadece teknik anlamda bir buluşun yasal çerçevede korunmasını sağlama ve buluş sahibinin hakkını koruyan bir belge olmanın ötesine geçti ve teknolojinin para birimi halini aldı.

Bu sayede, firmalar veya kişiler tarafından geliştirilen buluşlara hukuki koruma sağlıyor. Patentlerle korunabilecek olan buluşlar, teknik bir problemin çözümü için geliştirilen yeni bir ürün olabileceği gibi yeni üretim yöntemlerini de içeriyor.

Patentler, özellikle teknolojinin ve inovatif gelişmenin önemli olduğu haberleşme, tüketici elektroniği ve araç üretimi gibi sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler için kritik öneme sahip olmakla birlikte, sahiplerine izinsiz olarak rakiplerinin buluşu üretmesini, kullanmasını veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkı veriyor. Dolayısıyla patent sahipleri, benzer sektörde üretim yapan rakiplere karşı hak iddia edebiliyor ve buluşların taklit edilmesinin önüne geçiyor.