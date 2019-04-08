Uluslararası Uzay İstasyonu'nda zararlı bakteriler tespit edildi

NASA'da çalışan bilim adamları uzay istasyonu gibi aşırı kapalı ortamlarda gelişen mikropların varlığını tespit etti. Yapılan araştırmada Uluslararası Uzay İstasyonunun (ISS) “bulaşıcı hastalıklar” taşıyabilecek mikroplar bulunduğu ancak bakterilerin şiddetinin henüz belirlenemediği açıklandı.

NASA Jet Propulsion Laboratory'de (JPL), Kıdemli Araştırma Bilimcisi Dr. Kasthuri Venkateswaran, konuyla ilgili olarak “Bulunan iç mekan mikroplarının alerjilere, bulaşıcı hastalıklara karşı duyarlılığımızı etkilediği gözlemlenmiştir. Yeryüzündeki kapalı ortamlar gibi, uzay istasyonunu ortamında da bakterilerin oluşmasının inanılmaz derecede kolay.” açıklamasında bulundu.

"BU ORTAMDA BİRİKEN BAKTERİLER İYİCE İNCELENMELİ"

Mikroplardan gelen hasarın henüz bilinmediğini söyleyen Dr Kasthuri, "Gelecekte Mars'a gidilecek uzay yolculukları gibi durumlar için bu ortamda birikebilecek mikroorganizma türlerini tanımlamak ve iyice incelenmek gerekiyor. Çünkü kapalı mekân ortamı mikrobiyomları, uzun süre hayatta kalırlar. İnsan sağlığı ve uzay aracı altyapısını etkileyebilirler.” dedi.

ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU NEDİR?

Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ, İngilizce: International Space Station (ISS)), alçak Dünya yörüngesine yerleştirilmiş bir uzay üssü, başka bir tabirle üzerinde yaşanabilen yapay bir uydudur. Bir araya getirilen modüllerin birleştirilmesiyle inşa edilmiş olan istasyonun ilk kısmı 1998 yılında fırlatılmıştır. İstasyonun yapısı temel olarak basınçlı modüller, destekleyici dış iskelet ve güneş panellerinden meydana gelmektedir. Dünya yörüngesinde bulunan en büyük yapay uydudur. Uygun saatlerde yeryüzünden bakıldığında çıplak gözle görülebilmektedir.

UUİ, deneyler için uzay ortamı ve düşük yerçekimi ortamı sağlayan bir laboratuvar merkezidir. Mürettebatın biyoloji, fizyoloji, fizik, kimya, astronomi, meteoroloji ve daha birçok dalda deneyler yapmasına olanak verir. İstasyon ayrıca Ay ve Mars görevlerinde kullanılması planlanan ekipman ve sistemlerin, kullanım öncesi uzayda test edilmeleri için çok uygun bir ortam sağlar.

Uluslararası Uzay İstasyonu programı, beş katılımcı uzay kuruluşu tarafından oluşturulmuş ortak bir projedir, bu kuruluşlar ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı'dır. İstasyonun mülkiyet ve kullanım hakları hükümetler arası antlaşmalar ve sözleşmelerle belirlenmiştir. İstasyon, Rus Yörünge Bölümü ve Amerika Birleşik Devletleri Yörünge Bölümü olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. İstasyonun yörünge yüksekliği 330 km. ilâ 435 km. arasında değişmektedir. İstasyon zamanla azalan irtifasını artırmak için Zvezda modülünün motorlarını veya ziyaretçi uzay araçlarını kullanır. Bir günde Dünya çevresinde 15,5 tur atar.