Üniversiteliler dikine kalkış yapan uçak yaptı

Proje hakkında bilgi veren Doç. Dr. Yunus Babacan “Yapılan bu uçaklar Türkiye’de dikine kalkış yapan tek hava araçlarıdır. Yaklaşık 4 ay süren çalışmalar sonucu dikine kalkış yapan biri uçak, biri helikopter, iki adet de sabit kanatlı uçak yapıldı. Uçakların 3’ü elektrikli motora sahip. Bu proje 30 bin liraya mal oldu” dedi.