Üniversiteliler dikine kalkış yapan uçak yaptı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Bölümünde “Dikine Kalkış Yapan Çift Motorlu Uçak” yapıldı.
Proje hakkında bilgi veren Doç. Dr. Yunus Babacan “Yapılan bu uçaklar Türkiye’de dikine kalkış yapan tek hava araçlarıdır. Yaklaşık 4 ay süren çalışmalar sonucu dikine kalkış yapan biri uçak, biri helikopter, iki adet de sabit kanatlı uçak yapıldı. Uçakların 3’ü elektrikli motora sahip. Bu proje 30 bin liraya mal oldu” dedi.
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