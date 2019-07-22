Üniversitelilerden milli robot ‘Müjgan’

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Araştırma Görevlisi Onur Örnek gözetiminde uzaktan kontrol edilebilir milli bir robot kol geliştirdi. 3 bin 800 TL’ye geliştirilen robot kol, yine öğrenciler tarafından geliştirilen yerli bir yazılım ile cep telefonu ve tabletlerden uzaktan kontrol edilebiliyor. Uzaktan kontrol edilebilen robotlarla kıtalar arası ameliyatların yapılabildiği günümüzde Müjgan ile ülkemizin robot sanayisinde dışa bağımlılığının azaltılması hedefleniyor.

TAMAMEN YERLİ ÜRÜN

Projede görev alan Sefa Sezgin, robotun yazılımının da kendilerine ait olduğunu söyleyerek, “İlk aşamada çizimler tamamlandı, ardından yapılan çizimler doğrultusunda hesaplamalar yapıldı. Motorların seçimleri gerçekleştirildi, daha sonra montaj aşamasında işlemler sağlandı ve son olarak yazılım konusu işlendi. Yerli bir üründür, tamamen arkadaşlarımın sayesinde yapılan yani hepimizin bir emeği geçiyor bu noktada. Tamamen yerli sanayide de kullanım sağlayabileceğimiz, ilerleyen aşamalarda tekrardan motorları güçlendirerek sanayide kullanılabilir duruma getirebiliriz” dedi.