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Bilim-Teknoloji

Üretimine başlandı! Kovid-19'u 10 saniyede tespit ediyor

Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezinde (UNAM) Türk araştırmacılar tarafından Kovid-19 teşhisini 10 saniyede yüzde 99 güvenilirlikle yapabilen nanoteknoloji temelli 'Diagnovir' adlı sistemin seri üretimi başladı.

AA12 Ağustos 2021 Perşembe 11:21 - Güncelleme: 12 Ağustos 2021 Perşembe 11:21
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Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezinde (UNAM) Türk araştırmacılar tarafından Kovid-19 teşhisini 10 saniyede yüzde 99 güvenilirlikle yapabilen nanoteknoloji temelli "Diagnovir" adlı sistemin seri üretimi başladı.

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