Üretimine başlandı! Kovid-19'u 10 saniyede tespit ediyor
Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezinde (UNAM) Türk araştırmacılar tarafından Kovid-19 teşhisini 10 saniyede yüzde 99 güvenilirlikle yapabilen nanoteknoloji temelli 'Diagnovir' adlı sistemin seri üretimi başladı.
AA12 Ağustos 2021 Perşembe 11:21 - Güncelleme: 12 Ağustos 2021 Perşembe 11:21
Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezinde (UNAM) Türk araştırmacılar tarafından Kovid-19 teşhisini 10 saniyede yüzde 99 güvenilirlikle yapabilen nanoteknoloji temelli "Diagnovir" adlı sistemin seri üretimi başladı.