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Uzay İstasyonu'nda acil durum alarmı

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) nedeni henüz belirlenemeyen bir acil durum alarmı verildi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Rusay Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) ve Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA yapılan ortak açıklamada, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Perşembe günü bir acil durum alarmı verildiği ancak acıl durumun istasyona ya da ekibine tehdit oluşturmadığı bildirildi.
 
Roscosmos, "İstasyonda bir acil durum alarmı çaldı. Mürettebat durumu analiz etti ve gerekli önlemleri aldı. ISS'deki durum normaldir. Mürettebatın veya istasyonun güvenliğine yönelik bir tehdit yoktur." dedi.
 
NASA ise, "Mürettebat ve uzay istasyonu acil bir tehlike altında değil ve normal operasyonlarını sürdürüyorlar. İstasyonun içindeki genel atmosfer O2 konsantrasyon limitlerinin altında kalacak. Ekipler, sorunun asıl nedenini belirlemek için çalışıyor” açıklamasında bulundu.
 
ISS'de Rus kozmonotlar Alexei Ovchinin ve Alexander Skvortsov,  NASA'dan Nick Hague, Andrew Morgan ve Christina Kokh ile Avrupa Uzay Ajansı'ndan ise Luca Parmitano olmak üzere 6 mürettebat bulunuyor.

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