Uzaya çıkmanın ufku genişletirken, beyinde büyük değişimlere neden olabileceği bildirildi

Araştırma çerçevesinde, Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUİ) giden ve yaş ortalamaları 44 olan erkek kozmonotların beyinleri, uzaya çıkmadan önce, döndükten 9 gün ve 7 ay sonra MRI ile incelendi. Kozmonotların istasyonda yaklaşık 6 ay kaldığına işaret edildi.

Uzmanlar, kozmonotların beynindeki gri maddedeki azalmanın büyük ölçüde normale döndüğüne, öte yandan beyaz maddedeki hacim kaybının dünyaya döndükten 7 ay sonra daha da arttığına dikkati çekti.

Araştırma ekibinde yer alan, Ludwig-Maximilians-Univeristat München'de görevli nörolog ve nöro görüntüleme Profesörü Peter zu Eulenburg, beyindeki bu değişimlerin kozmonotlar için ne anlama geldiğinin soru işareti olduğunu söyledi.

Çalışmanın ayrıntıları "The New England Journal of Medicine" dergisinde yayımlandı.