Uzayda 197 gün kalan Rus kozmonot sorgulanacak

Uluslararası Uzay İstasyonu(ISS)'nda görev yapan Rus Kozmonot Sergey Prokopyev 30 Ağustos tarihinde astronotları taşıyan Soyuz MS-09 uzay aracında bir delik olduğunu keşfetmiş, kapsülde oksijen sızıntısına neden olan deliği kapattığını göstermişti. Sergey Prokopyev sorunu çözüp ISS'de barış ve dostluk içinde yaşadıklarını belirtirken Rusya Federal Uzay Ajansı(Roscosmos) deliğin kasten açılmış olma ihtimaline odaklanmış ve konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Rus kozmonotlar araç dünyaya dönmeden birkaç gün önce uzay aracında sızıntı meydana gelen bölümü incelemek üzere uzay yürüyüşüne çıkmış, 6 saatten uzun süren yürüyüşte UUİ'ye kenetli Soyuz MS-09 uzay aracının dış cephesini incelemişlerdi.

Kononenko ile Prokopyev, ağustos ayında hava basıncının yitirilmesine neden olan ve içeriden yamalanan deliği dışarıdan tetkik etti, örnekler toplayıp, yeni bir termal örtü yerleştirdi ve aracın dönüşte kullanılması için hazır hale getirmişlerdi.

Olayı inceleyen Rusya Federal Uzay Ajansı(Roscosmos) müfettişleri, kozmonotların olayla ilgili tanık ifadelerini alacağız" dedi.