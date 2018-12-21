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Uzayda 197 gün kalan Rus kozmonot sorgulanacak

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan 3 astronotu taşıyan Rus uzay aracı Soyuz, dün Kazakistan'a başarılı bir iniş yapmıştı. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) 197 gün geçiren Rusya Uzay Ajansı'na bağlı kozmonot Sergey Prokopyev, Avrupa Uzay Ajansı'ndan Alexander Gerst ve NASA'dan S. Auñón-Chancellor Dünya'ya dönmüştü. Dün dünyaya dönen Rus kozmonot Sergey Prokopyev ve Ekim ayında İstasyona gönderilen Oleg Artemyev'in sorgulanacağı bildirildi.

  • Gökhan Ertaş / star.com.tr
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Uluslararası Uzay İstasyonu(ISS)'nda görev yapan Rus Kozmonot Sergey Prokopyev 30 Ağustos tarihinde astronotları taşıyan Soyuz MS-09 uzay aracında bir delik olduğunu keşfetmiş, kapsülde oksijen sızıntısına neden olan deliği kapattığını göstermişti. Sergey Prokopyev sorunu çözüp ISS'de barış ve dostluk içinde yaşadıklarını belirtirken Rusya Federal Uzay Ajansı(Roscosmos) deliğin kasten açılmış olma ihtimaline odaklanmış ve konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.
 
 
Rus kozmonotlar araç dünyaya dönmeden birkaç gün önce uzay aracında sızıntı meydana gelen bölümü incelemek üzere uzay yürüyüşüne çıkmış, 6 saatten uzun süren yürüyüşte UUİ'ye kenetli Soyuz MS-09 uzay aracının dış cephesini incelemişlerdi.
 
Kononenko ile Prokopyev, ağustos ayında hava basıncının yitirilmesine neden olan ve içeriden yamalanan deliği dışarıdan tetkik etti, örnekler toplayıp, yeni bir termal örtü yerleştirdi  ve aracın dönüşte kullanılması için hazır hale getirmişlerdi.
 
Olayı inceleyen Rusya Federal Uzay Ajansı(Roscosmos) müfettişleri, kozmonotların olayla ilgili tanık ifadelerini alacağız" dedi.

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