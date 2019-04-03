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MS-11 isimli insansız uzay aracı, astronotlara yiyecek götürecek

Gıda, yakıt ve su taşıyan MS-11 isimli insansız uzay kargo aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'na bulunan 6 astronotun yiyecek ve malzeme temini sağlamak için bu gece fırlatılacak.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Bu gece Rusya'nın Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılacak Soyuz-2.1a taşıyıcı roketi ile Progress MS-11 insansız uzay kargo aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek.
 
Türkiye saati ile 02:01'de fırlatılacak olan yakıt, su ve diğer yükleri teslim edecek kargo aracı fırlatmadan 3 saat 24 dakika sonra (ultra kısa uçuş planı) Uzay İstasyonu'na sabitlenecek şekilde ayarlandı.
 
Progress MS-11 uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonuna yaklaşık 2 bin 450 kilogram kargo malzeme taşıyacak. Bunlardan yaklaşık 705 kilogramı uzay aracı için yakıt, 50 kilogram oksijen ve hava, 420 kilogram su ve yiyecek, ayrıca deneysel malzeme götürecek.

Soyuz-2.1a taşıyıcı roketi 

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