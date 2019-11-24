Uzaydan fotoğraf çekebilen uygulama

Uygulama sayesinde henüz kalitesi yüksek fotoğraflar çekilemiyor çünkü uydunun kameraları henüz o kadar güçlü değil. Ancak konserler, futbol maçları gibi büyük etkinliklerin uzaydan fotoğrafı bu uygulama ile çekilebiliyor. Webtekno’nun aktardığına göre, geçen haziran ayında Spelfie ile ilk fotoğraf bir çevre eyleminde çekildi. Endonezya’nın Bali Adası’ndaki plastik kirliliğine dikkat çekmek için bir araya gelen çevre aktivistleri sahilde ‘Şimdi Hareket Et’ kelimelerini oluşturdular. Spelfie ile kelimeler oluştuktan sonra uydudan fotoğraf çekildi.