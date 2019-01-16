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Uzun menzilli gemi savar füzesi için 172 milyon dolarlık anlaşma

Lockheed Martin, ABD Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri için üreteceği Uzun Menzilli Gemi Savar Füzesi için 172 milyon dolarlık sözleşme imzalandığını açıkladı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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İleri teknoloji havacılık ve savunma sanayi şirketi olan Lockheed Martin, ABD Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri için üreteceği Uzun Menzilli Gemi Savar Füzesi (LRASM) için 172 milyon dolarlık sözleşme imzalandığını duyurdu.
 
LRASM Direktörü David Helsel, “LRASM, hem ABD Hava Kuvvetleri hem de Donanma için oyun kritik kabiliyete sahip. Bu üretim partisi, hem B-1B bombardıman uçakları hem de F / A-18E / F savaş uçakları için gemi savar füzeler sağlayacak ve ayrıca deniz kontrolünü savaş gemilerimizin emrine sunacaktır.” açıklamasında bulundu.
 
Lockheed Martin'in yeni nesil akıllı Uzun Menzilli Gemi Savar Füzesi'nin (LRASM) özellikleri
 
Hassas güdümlü gemisavar bir füze olan LRASM, elektronik harp ortamlarında, istihbarat, gözetim ve keşif platformlarına, ağ bağlantılarına ve GPS navigasyonuna bağımlılığı azaltacak gelişmiş teknolojileri kullanarak gemi grupları içindeki belirli hedefleri tespit ve imha etmek için tasarlandı.
 
LRASM, ses hızının altında ve gizli olarak denizaltıların ihtiyaçlarını karşılamak için dizayn edilmiş, ayrıca insansız hava araçlarında kullanımı için de bir sözleşme imzalanmıştır. 450 kilogram yüksek parça tesirli savaş başlığı ile donatılan füze, tüm hava koşullarında gece gündüz kullanılabilmektedir. Füzenin menzili 370 kilometreden fazla olup bazı kaynaklar menzilinin 560 kilometre olduğunu belirtmektedir.

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