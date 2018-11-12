Üzüntü veya endişenin, beynin iki bölgesi arasında 'sohbeti' artırdığı ortaya çıkarıldı Kafatası içi elektroensefalografi yöntemi kullanılarak yapılan araştırmada, kişi kendisini üzgün hissettiğinde beynin hafıza ve duyguyla ilgili iki bölgesinde hücreler arasındaki iletişimin arttığı gözlendi.