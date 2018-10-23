Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Gölü'nde ilk kez rastlanan balık türünü araştıracak

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ), İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Timleri'nce Van Gölü'ndeki eğitim dalışları esnasında ilk kez rastlanan balık türünü araştırmak için ekip oluşturuldu.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, düzenlediği basın toplantısında Van Gölü'nde inci kefali dışında yaşayan yeni bir tür balıkla ilgili araştırma ekibi kurduklarını söyledi.

Eğitim dalışları esnasında bulunduktan sonra bilim insanlarına verilen balık türü için İl Jandarma Komutanlığı sualtı timlerine teşekkür eden Battal, "Bütün teşekkürü hak eden jandarma timine ve komutanına teşekkür ediyorum. Öteden beridir şöyle bir ifade kullanırız; 'Gözü açık olanlar jandarma olur' diye. Bu da onu bir kez daha teyit etmiş oldu. Jandarmamız bu duyarlılığıyla orada bu balığı tespit etti ve bu anlamda bilim dünyasına önemli bir şey kazandırdı" diye konuştu.

Yeni rastlanan balık türü ve yaşadığı ortamın araştırılması için üniversite bünyesinde bir ekip kurduklarını dile getiren Battal şöyle konuştu:

"Kurduğumuz ekibi balığın yaşadığı alana yönlendireceğiz. Buraya gelen suyu ve balığın ne kadar yıldır oraya yerleştiğini tespit etmeye çalışacağız. Balıkla beraber ekosistemde yaşayan bazı yosunların olabileceğini de düşünüyoruz. Dolayısıyla orada başka canlı türleri var mıdır? Bunun araştırmasını da yapacağız. Orada su altı dalış turizmiyle ilgili de bazı çalışmalar yapılabilir. Ekosistemi inceledikten sonra su altı dalış turizmine açılabilirse, bunun da çok yararlı olabileceği kanaatindeyiz. Ancak üzerinde duracağımız öncelikli konu balıkların durumudur."

Yeni rastlanan balık türüne isim verilirken jandarma ekibinin de görüşünün alınması gerektiğini ifade eden Battal, olayın kahramanının jandarma olduğunu kaydetti.

Van Gölü'nde yeni ve kapsamlı bir araştırma başlatacaklarını, bunun sonucunda da birçok bilginin ortaya çıkmasını beklediklerini dile getiren Battal, araştırma ekibini alanında uzman kişilerden oluşturduklarını aktardı.