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Ver gazı kalk al gazı in!

BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest için sosyal medya üzerinden renkli paylaşımlarını sürdürüyor.

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Daha önce 24 TV’ye konuk olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı yardımcısı Mehmet Fatih Kacır’ın ‘roket yapmayana kız vermeyecekler’ sözlerini “Ailen mürüvvetini görsün istiyorsan #Teknofest’e gel, roket yapmayı öğren!” sloganıyla paylaşan Bayraktar Teknofest’in perde arkasını da sosyal medya hesabından yayınladığı eğlenceli bir video ile sundu. Bayraktar’ın “Havacılıkta kurallar basittir; ‘Ver gazı kalk, al gazı in’ dahası için TEKNOFEST” şeklinde başlayan tanıtım videosu, Teknofest’e giden halay görüntüleriyle sürüyor. Kısa videoların mixlenmesiyle oluşturulan paylaşımda birbirinden eğlenceli görüntüler yer alıyor. Bayraktar’ın “#SeyirDefteri 2018 İstanbul. #Teknofest 2018’in perde arkası. Biz de 550 bin katılımcıyı hayal edemedik. #MilliTeknolojiHamlesi’ne destek veren Milletimize saygılarımızla” ifadeleriyle yaptığı paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni aldı.

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