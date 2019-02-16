Ver gazı kalk al gazı in!
BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest için sosyal medya üzerinden renkli paylaşımlarını sürdürüyor.
Daha önce 24 TV’ye konuk olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı yardımcısı Mehmet Fatih Kacır’ın ‘roket yapmayana kız vermeyecekler’ sözlerini “Ailen mürüvvetini görsün istiyorsan #Teknofest’e gel, roket yapmayı öğren!” sloganıyla paylaşan Bayraktar Teknofest’in perde arkasını da sosyal medya hesabından yayınladığı eğlenceli bir video ile sundu. Bayraktar’ın “Havacılıkta kurallar basittir; ‘Ver gazı kalk, al gazı in’ dahası için TEKNOFEST” şeklinde başlayan tanıtım videosu, Teknofest’e giden halay görüntüleriyle sürüyor. Kısa videoların mixlenmesiyle oluşturulan paylaşımda birbirinden eğlenceli görüntüler yer alıyor. Bayraktar’ın “#SeyirDefteri 2018 İstanbul. #Teknofest 2018’in perde arkası. Biz de 550 bin katılımcıyı hayal edemedik. #MilliTeknolojiHamlesi’ne destek veren Milletimize saygılarımızla” ifadeleriyle yaptığı paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni aldı.
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