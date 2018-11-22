Veri kaybına uğrayan şirketlerin %60’ı iflas ediyor

Kullanıcılar, çalışanlar, müşteriler, ürünler ve rakip şirketler ile ilgili anahtar değerinde iç görüler sunarak şirketlerin başarılı veya başarısız olmasını belirleyen verilerin, özellikle KVKK ve GDPR gibi veri koruma kanunlarının yürürlüğe girmesi ve değişen iş stratejilerinin de etkisi ile toplanması daha zor hale geliyor. Bu nedenlerle şirketler için gitgide daha önemli hale gelen verilerin, kaybolması ya da çalınması maddi zarar, iş kesintisi ve itibar kaybı gibi pek çok sorun doğurabiliyor.

Güncel bir araştırma, şirketlerin %60’ının veri kaybına uğradıktan altı ay sonra batmasına rağmen %58’inin böyle bir durumla karşılaşma ihtimaline hazırlıklı olmadığını gösteriyor.

Aynı rapora göre veri kaybının en büyük sebebini %47 ile donanım kesintisi oluştururken, fidye alma amaçlı yapılan saldırılar, doğal afetler, elektrik kesintileri ile dosya silme, yanlışlıkla hard diskin yada sunucunun formatlanması gibi insan hataları da bu kayıpları yaratan diğer başlıca nedenler olarak sıralanıyor.

Aynı rapor, hard disklerde oluşan bozulmaların %29’unun kazayla gerçekleştiğini gösteriyor. Veri kaybı hangi sebeple gerçekleşirse gerçekleşsin, kayıp yaşayan şirketlerin durumu çaresiz gözükebiliyor. Geri getirilemeyen veriler nedeniyle çalışmanın tahmin edilemeyen bir süre boyunca durması hem şirketler hem de kullanıcılar için bir dizi felakete neden oluyor.

(TechInside)