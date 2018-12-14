Virgin Galactic şirketinin uzay turizm aracı test uçuşu yaptı

Virgin Group kurucusu Richard Branson da uzay turizmini hayata geçirmek için yapılan süpersonik aracın, daha fazla test uçuşu yapacağını belirterek, her şey yolunda giderse uzay yolcularından önce kendisinin test uçuşuna katılacağını ifade etti.

90 dakika ila 2 saat sürmesi beklenen turistik uzay uçuşu için ödenmesi gereken miktarın 250 bin dolar olduğu belirtiliyor.