Virüs çağı! Yunuslarda görülen yeni tür bilim dünyasını korkutuyor

star.com.tr 16 Ağustos 2021 Pazartesi 14:00 - Güncelleme: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 14:00

İlk kez 2018 yılında cetacean morbillivirus virüs türü, Hawaii'nşn Maui kıyılarında mahsur kalan bir Fraser (Sarawak) yunusunda tanımlandı.



Manoa'daki Hawaii Üniversitesi'nden bilim adamları tarafından keşfedilen ve yunusları etkileyen yeni virüs hakkında ciddi korkular olduğu belirtiliyor.

Nature Scientific Reports'ta yayımlanan bir raporda, daha önce bilinmeyen cetacean morbillivirus türünün, diğer deniz memelileri arasında ölümcül kitlesel salgınları tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

Çalışmadaki bulgular, dünya çapında derin, tropik sularda bulunan bir tür olan Fraser yunusunun, Maui kıyılarında karaya vurmasıyla başlatılan iki yıllık bir araştırmanın sonucudur.

Üniversitenin Deniz Biyolojisi Enstitüsü'nden araştırmacılar, insanlardaki kızamık ve çiçek hastalığı gibi, yunuslarda ve balinalarda ölümcül hastalık salgınlarına ve deniz hayvanlarının toplu ölümlerine neden olduğu bilinen yeni virüsün tespitini doğruladı.

Deniz Biyolojisi Enstitüsü'nde yardımcı araştırmacı olan Kristi West, "Fraser yunusunun 2018'de karaya vurması, Hawaii sularında daha önce farkında olmadığımız yeni ve çok farklı bir morbillivirüs suşuna sahip olduğunu gördük. Hawaii bizim için çok önemli. Çünkü, Hawaii'nin ev sahipliği yaptığı ve bu virüsten kaynaklanan bir salgına karşı savunmasız olabilecek başka yaklaşık 20 yunus ve balina türümüz var." dedi.

Yeni virüs, popülasyonunun 200'ün altına düştüğü tahmin edilen yalancı katil balina da dahil olmak üzere, nesli tükenmekte olan türler için özellikle tehdit edici olabilir.

Hawai sularında yaşayan diğer yunus ve balina türlerinin virüse karşı bağışıklığa sahip olabileceğine dair bir teori olsa da bilim insanları, bunu doğrulamak için antikor testi yapılması gerektiğini söylüyor.

Daha önce, iki yeni morbillivirüs suşunun salgınları sonucunda Avustralya'da en az 50 yunus ve Brezilya'da 200'den fazla yunus öldü.

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