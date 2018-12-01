Volkswagen elektrikli bisiklet Cargo e-Bike’ı tanıttı

Volkswagen’ın en küçük ticari aracı olma özelliğini taşıyan Cargo e-Bike, kalabalık bölgelerde taşımacılığı daha kolay hale getirecek. Cargo e-Bike, sürücüsüyle birlikte toplamda 210 kg ağırlık taşıyabiliyor. Tam dolu bataryayla 100 km menzil sunan araç, saatte 25 km hızla gidebiliyor. 500 Wh’lik bataryası olan Cargo e-Bike, 501 litre hacimli taşıma alanına sahip.

Kendi ağırlığı 40 kg olan araç, kapı gibi dar alanlardan bile rahatlıkla geçebiliyor. 2019 yılında satışa çıkması beklenen aracın satış fiyatı henüz açıklanmadı.

Araç için özellikle ticari işletmelerden talep alınacağı tahmin ediliyor. Özellikle gıda şirketleri, bu küçük bisiklet ile müşterilerine yiyeceklerini ulaştırabilir. Aracın elektrikli olması da taşıma maliyetlerinin minimuma inmesini sağlayacak.

(Tech Inside)