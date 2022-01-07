Volkswagen duyurdu! Efsane geri dönüyor

star.com.tr 7 Ocak 2022 Cuma 17:05 - Güncelleme: 7 Ocak 2022 Cuma 17:16

Volkswagen'in ünlü hippi dönemi mikrobüsünün elektrikli versiyonu olan ID Buzz'ın tasarımı, yüzünü gösterdi.

Aracın tasarım çizimlerini Twitter hesabında paylaşan Volkswagen'in CEO'su Herbert Diess, aracın piyasaya sürülme tarihini 3 Eylül 2022 olarak duyurdu.

EFSANE MİKROBÜS GERİ DÖNÜYOR

1960'larda birçok festivalin göz bebeği olan mikrobüs, hayran kitlesini hala koruyor.

Automotive News Europe'da yer alan habere göre, mikrobüsün yeni versiyonu olan ID Buzz'ın 9 Mart'ta tanıtılması planlanıyor.

ID Buzz'ın 2023'te tanıtılması bekleniyordu ancak, Deiss'in paylaşımı ünlü aracın hayranlarını sevindirdi.

VOLKSWAGEN'DEN TESLA'YA RAKİP EV TEKNOLOJİSİ!

Alman devi önümüzdeki on yıl için EV ve yazılım geliştirmeye 89 milyar avro (100 milyar dolar) ayırdı.

ID Buzz için 27 pille desteklenen özel bir teknoloji geliştirdi.

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