Voyager 2 Güneş Sistemi'nden çıktı

Voyager 1 ve 2 uzay araçlarında Türkçe olarak kaydedilen, “Sayın Türkçe bilen arkadaşlarımız, sabah şerifleriniz hayır olsun” mesajının arkasındaki hikaye yıllar sonra ortaya çıkmıştı. Söz konusu mesajın Prof. Dr. Peten Ian Kuniholm’a ait olduğu ortaya çıkmıştı. Kaydın nasıl yapıldığıyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Kuniholm, “1960’larda Robert Kolej’de İngilizce öğretmenliği yapıyordum. Behçet Kemal Çağlar da o sıralarda kolejde edebiyat öğretmeniydi. Behçet Kemal Çağlar’ın beni her sabah selamlama biçimiyle Türkçe bir kayıt yaptım” dedi. NASA, 20 Ağustos 1977’de Voyager 2 insansız uzay aracını uzaya gönderdi. Voyager misyonunun asıl hedefi Jüpiter ve Satürn’den veri toplamaktı.

Ancak taşıdıkları plütonyum piller sayesinde halen aktif olan uzay araçlarının misyonu 40 yılı geride bıraktı. 825 kilo ağırlığındaki Voyager uzay araçları NASA’nın en büyük başarı hikâyelerinden biri. Zira, iki araç da günümüzde hâlâ uzaydan güvenilir bilgiler aktarmaya devam ediyor. Yeryüzünden giderek uzaklaşan bu araçlarla bağlantının 2030’a kadar korunacağı öngörülüyor. Voyager 1, 25 Ağustos 2012’de Güneş Sistemi’ni çevreleyen bölge olan heliosferi geçmişti. Böylece Voyager 1, uzay boşluğunda en uzağa gidebilmeyi başaran ilk insan yapımı araç olma özelliğini kazanmıştı.

Sanatçılara da ilham kaynağı oldu

Fırlatıldıkları tarihten bu yana iki uzay aracı da oldukça büyük keşiflerde bulundu. Voyager 1, 1 Ocak 1979’da Jüpiter’in yukarıda görülen fotoğrafını kaydetti. Araç, toplamda ise gezegenin ve dört uydusunun 17 bin 477 fotoğrafını yolladı. Jüpiter’i çevreleyen halkaların varlığı da ilk kez bu fotoğraflar yoluyla kanıtlandı. Voyager 1, fotoğrafta görüldüğü gibi Jüpiter’deki hava akımlarını da belgeledi. Jüpiter’in yanından geçtikten sonra araç, saniyede 16 kilometrelik hıza ulaştı. Araç, Güneş Sistemi’nin altıncı gezegenine 1981 yılında ulaştı. Uzay standartlarına göre oldukça yakından çekilen bu fotoğraf, 21 milyon kilometrelik bir mesafeden kaydedildi. Araçlar, 1980 yılında çekilen fotoğrafta görüldüğü gibi ABD’deki Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’nün gözlem ve kontrolü altında. Günümüzde kullanılan teknoloji artık çok daha modern. Ancak NASA’nın Voyager uzay araçlarını tasarlayan çoktan emekli olmuş mühendislerinin düzenli olarak görüşüne başvurulması gerekiyor. Voyager misyonu, onlarca yıldır yalnızca uzay meraklılarına değil, sanatçılara da ilham kaynağı oldu. Voyager 1’i Satürn’ün yanından geçerken gösteren bu resim anonim bir Amerikalı sanatçıya ait. Eser 1977’de Voyager henüz yola çıkmadan önce yapılmış.

(NTV)