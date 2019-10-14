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TSK'nın Fırat'ın doğusundaki gözü: Engerek! O işaretliyor, jetler vuruyor

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekâtı’na, milli silahlar damga vuruyor. Engerek lazer hedef işaretleme sistemleri sayesinde tespit edilen hedefler gözle görülmeyen bir lazer ışınıyla işaretledikten sonra savaş uçaklarınca vuruluyor.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Ani yakın hava desteği kapsamında komando ve özel kuvvetler birlikleri tarafından kullanılan Engerek ve Çıngırak lazer hedef işaretleme sistemleri sayesinde tespit edilen hedefler gözle görülmeyen bir lazer ışınıyla işaretledikten sonra savaş uçaklarınca ateş altına alınıyor.
 
ENGEREK, düşük ağırlığa sahip ve küçük boyutlarda, yerden işaretleme görevleri için tasarlanmış bir lazer hedef işaretleme cihazıdır. Yani, hedefi gözle görülmeyen bir ışınla işaretledikten sonra sinyalleri jetlere gönderiyor. Lazer güdümlü mühimmat savaş uçağından serbest düşmeye bırakıldığında, yansıyan lazeri dedektörü aracılığıyla algılayarak kaynağa güdümleniyor. Hedefe kilitlenen güdümlü füzeler işaretli yerleri tam isabetle vuruyor.
 
ASELSAN tarafından tasarlanan ENGEREK, kara unsurlarının belirlediği hedeflerin uçaklara kesin bir doğrulukla gösterilmesini sağlıyor.
 
YÜZDE 70 ORANINDA YERLİ SİLAH KULLANILIYOR
 
Türkiye savunma sanayiinde 2002 yılında yüzde 80 oranında dışa bağımlı bir ülkeyken, 15 yıl gibi kısa bir sürede dengeleri tersine çevirdi. Bu sürede önemli savunma yatırımlarına imza atan Türkiye, savunma alanında dışa bağımlılığı yüzde 40 oranına kadar indirdi. 2023 yılına kadar ise savunma sanayinin tamamen yerli olması hedefliyor.
 
Bu amaçla savunma sanayiinde yerli katkı payının artırılması ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarına yönelik yeni ürünlerin geliştirilmesi için her geçen gün yapılan çalışmalar hız kazanıyor.
 
TEK PERSONEL TARAFINDAN KULLANILABİLİYOR
 
Yerden işaretleme görevleri için tasarlanmış, düşük ağırlık ve boyutlarda gelişmiş bir lazer hedef işaretleme cihazı olan ENGEREK, tek personel tarafından kolaylıkla kullanılabiliyor.
 
Cihaz, hava platformlarından bırakılan güdümlü mühimmatı hedefe hassasiyetle yönlendiriyor.
 
ASELSAN silahları arasına katılmış olan ENGEREK, NATO tarafından tanımlanmış kodların tümü ile çalışabilmesi özelliğiyle NATO envanterinde bulunan LGB, Hellfire, Copperhead gibi yarı aktif lazer algılayıcılı, güdümlü mühimmatlarla da görev yapabiliyor.
 
Sadece yönlendirme yapmayan ENGEREK, hedefin işaretlenmesi yanında, mesafesinin ölçülmesi, koordinatlarının otomatik hesaplanması ve fotoğraflarının çekilmesi fonksiyonlarını da gerçekleştiriyor.
 
ENGEREK ile yüksek vurma hassasiyeti kazanan lazer güdümlü bombalarla, genel maksatlı bombaların çok daha verimli kullanılması sağlanıyor. Böylece hem bir hedefin vurulması için harcanan bomba sayısı düşüyor hem de uçağın görevi tamamlamak için yapacağı sorti sayısı azalıyor.
 
Sistem, kara unsurlarının 20 kilometre uzaktan belirlediği hedeflerin lazer ışınları ile uçaklara kesin bir doğrulukla gösterilmesini sağlıyor. Yaklaşık 5,5 kilogram ağırlığındaki ENGEREK, her türlü hava koşulunda rahat kullanım imkanı sağlıyor.
 
ENGEREK LAZER HEDEF İŞARETLEME CİHAZI'NIN GENEL ÖZELLİKLERİ
 
ENGEREK, NATO STANAG 3733'te tanımlanan Band I ve Band II PRF kodlarının tümünde çalışabilmektedir. Bu özelliğiyle NATO envanterinde bulunan LGB, Hellfire, Copperhead gibi yarı aktif laser algılayıcılı, güdümlü mühimmatlara uyumludur.
 
ENGEREK, hedefin işaretlenmesinin yanında, mesafesinin ölçülmesi, koordinatlarının otomatik hesaplanması ve fotoğraflarının çekilmesi fonksiyonlarını da gerçekleştirmektedir.
 
Kullanım Alanları
 
İşaretleme
 
Mesafe Ölçümü
 
Hedef Koordinat Hesaplaması
 
Sayısal Fotoğraf Çekimi
 
 
Genel Özellikler
 
Düşük Ağırlık ve Hacim
 
STANAG 3733'e Uygun Kodlama
 
Gömülü GPS / Harici GPS Bağlantısı
 
Gömülü Sayısal Pusula ve Eğim Ölçer
 
Otomatik Pozisyon ve Hedef Koordinat Bilgileri
 
Gömülü Sayısal Fotoğraf Makinesi
 
Yüksek Çözünürlüklü Gösterge
 
Dioptri ayarı
 
Okülerde SVGA Mikrogösterge
 
Teknik Özellikler
 
Tipik İşaretleme Menzili: 5 km (tank); 10 km (bina)
 
Kodlama: STANAG 3733, Band I ve II
 
Mesafe Ölçüm Performansı
 
Mesafe Ölçüm Aralığı: 300 m - 20,000 m
 
Mesafe Ölçüm Çözünürlüğü / Doğruluğu: 2.5 m / ±5 m (1σ)
 
Hedef Seçimi: İlk / Son / Ayarlı Hedef Maskeleme
 
Gözetleme Optiği
 
Büyütme: X10
 
Görüş Açısı: 3°
 
Dioptri Ayarlanması: +/- 4
 
Okülerde SVGA OLED Mikrogösterge
 
 
Fiziksel Özellikler
 
Ağırlık: < 6 kg (aksesuarlar hariç)
 
Boyutlar: 282 x 268 x 117 mm
 
Askeri Çevre Koşullarına (MIL-STD-810G) Dayanım
 
Güç Kaynağı: Batarya veya 18-32Vdc
 
Aksesuarlar
 
Üç Ayak ve Yönlendirme Birimi
 
Şarj Edilebilir Batarya
 
Batarya Şarj Cihazı
 
Uzaktan Ateşleme Anahtarı
 
Opsiyonel – Lazer Spotunu Gören Termal Kamera
 
Opsiyonel - Sayısal Gonyometre

Sivilleri hedef alıyorlardı! İHA´lar tespit etti, jetlerimiz böyle havaya uçurdu

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