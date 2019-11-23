16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7152
  • 6,3011
  • 269.731
  • 106588
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

WhatsApp 400 bin hesabı engelledi

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp 400 bin hesabı engelledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Geçtiğimiz haftalarda Twitter artık siyasi reklam almayarak bu sorunu çözme yoluna gitti. İnternet devi Google ise çözümü siyasi reklamlara karşı yeni ve daha katı kriterler getirmekte buldu. Bu konuda en çok eleştirilen sosyal medya platformu ise kuşkusuz Facebook. Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan WhatsApp yalan haber ile mücadele için 400 bin hesabı engellediğini açıkladı.
 
Engadget’te yer alan habere göre, sahte haberler sayesinde hangi adayların fayda gördüğü ya da hangi adayların zarar gördüğü ise şimdilik açıklanmadı.

Gözyaşları içinde okudu, salondakiler ayakta alkışladı “Seni çok özlüyorum baba”

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bu haber sizi de ilgilendiriyor olabilir! Yüz binlerce hesap engellendi

Bu haber sizi de ilgilendiriyor olabilir! Yüz binlerce hesap engellendi

İngiliz eski istihbarat subayının evinde hareketlilik

İngiliz eski istihbarat subayının evinde hareketlilik

Defacto

Defacto

BAMF Başkanı Sommer: Türkiye güvenilir bir partner

BAMF Başkanı Sommer: Türkiye güvenilir bir partner

Kartal'dan tek gollü zafer

Kartal'dan tek gollü zafer

Netanyahu'nun başı dertte! İstifası istendi

Netanyahu'nun başı dertte! İstifası istendi

Markalar bu güne hazırlanıyor! Milyarlarca lira akacak

Markalar bu güne hazırlanıyor! Milyarlarca lira akacak

'Adem Ljajic bizim için çok önemli'

'Adem Ljajic bizim için çok önemli'
 

POPÜLER HABERLER

Eski İngiliz ajanı Le Mesurier´in ölmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı

Eski İngiliz ajanı Le Mesurier´in ölmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı

2. Mahmut döneminde yapılmıştı! Ortaya çıkarıldı

2. Mahmut döneminde yapılmıştı! Ortaya çıkarıldı

Satışta rekor: 1 milyar doları aştı

Satışta rekor: 1 milyar doları aştı

Bu müze farklı... 13. yüzyıldan kalma olanlar bile var!

Bu müze farklı... 13. yüzyıldan kalma olanlar bile var!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019