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WhatsApp desteği keseceği telefonları açıkladı

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iOS 8'den eski işletim sistemi ile çalışan iPhone'ların desteklenmeyeceğini duyurdu. İşte WhatsApp desteğinden mahrum kalacak iPhone modellerinin tam listesi...

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Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinden bulunan WhatsApp bu sefer platforma entegre ettiği yeni özelliği ile değil yaptığı açıklama ile gündemde. Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iOS 8'den eski işletim sistemi ile çalışan iPhone'ların desteklenmeyeceğini duyurdu. 

Peki bu ne anlama geliyor? Kimler Whatsapp'ı artık kullanamayacak?

iPhone (ilk jenerasyon)

iPhone 3G

iPhone 3G S

iPhone 4

iPhone 4S

Yani iOS 8 sürümü ve altını kullananlar için artık çok geç!

Whatsapp telefonunuzda kurulu olsa bile artık giriş yapamayacaksınız.

Bu telefonların iOS 8 üstü bir sürüme güncelleme şansı olmadığı için Whatsapp kullanılması söz konusu olmayacak.

Bu nedenle kullanıcıların Whatsapp'ı kullanabilmeleri için telefonlarını değiştirmesi gerekecek.

iOS 11 ve iOS 12 sürümünü kullanan kullanıcılar hayli fazla olsa da, telefonları eski olan veya güncellediğinde telefonlarının yavaşlayacağını düşünenler eski iOS sürümlerini kullanmaya devam ediyor.

Whatsapp daha önce de eski Android sürümlerinden desteğini çekmişti.

(NTV)

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