WhatsApp, karanlık modla beklenenden daha fazlasını sunacak

06.02.2020 12:16 - Güncelleme: 06.02.2020 12:16

WhatsApp'ın karanlık modu, şu an için normal Android ve iOS kullanıcıları tarafından kullanılamıyor. WhatsApp geliştiricileri, uygulamanın Android beta sürümünü bir kez daha güncellediler. Bu güncellemeyle birlikte WhatsApp'ın Android beta sürümü "2.20.31"e yükseldi.

Webtekno'da yer alan bilgiye göre öz konusu güncelleme, kullanıcılara karanlık modla ilgili yeni detaylar sunuyor. Görünen o ki WhatsApp'ın karanlık modu, tüketicilerin beklediklerinden daha fazla şey sunacak.

Karanlık mod, özellikle OLED panele sahip akıllı telefonlar için büyük bir öneme sahip. Çünkü tüketiciler, uygulamaları karanlık modda kullandıkları takdirde çok ciddi bir batarya tasarrufu sağlıyorlar. Hal böyle olunca da tüketiciler, tüm uygulamaların karanlık moda sahip olmalarını istiyorlar. WhatsApp, kullanıcıların karanlık mod talebinin farkında ve uygulamayı bu yönde geliştiriyor.

WhatsApp, karanlık modu batarya tasarrufundan ziyade daha iyi bir görsellik için tercih eden kullanıcılara farklı koyu renk seçenekleri sunuyor. Böylece kullanıcılar, Simsiyah bir ekran yerine koyu kırmızı, mavi ya da farklı renkleri de tercih edebilecek.

WhatsApp, kapkara bir karanlık mod istemeyenler için lila, kırmızı, turuncu, mavi ve yeşil renk seçenekleri sunuyor. Ayrıca batarya tasarrufunu daha fazla önemseyenler için siyah renk seçeneği de bulunuyor.

WhatsApp geliştiricilerinin sunduğu yeni Android beta sürüm, karanlık mod haricinde de birkaç ufak sorun düzeltmesi içeriyor.