WhatsApp tüm dünyada çöktü, güvenli liman BiP oldu

Global sosyal medya ve iletişim devleri çarşamba günü artık alışmaya başladığımız çöküşlerinden birini yaşadı. Facebook çatısı altında faaliyet gösteren WhatsApp ve Instagram yaklaşık 12 saat boyunca fotoğraf yükleme, görüntüleme ve paylaşma sıkıntıları yaşadı. Benzer sorunlar, Twitter’da da meydana geldi. Dünyayı etkileyen ve gelmiş geçmiş en büyük eşzamanlı erişim sıkıntısı olarak değerlendirilen problem dün sabah saatlerinde çözülürken, Facebook açıklama yaparak kullanıcılarından özür diledi. Açıklamada “Sorun çözüldü ve herkesin bizi yüzde 100 kullanıyor olması gerek. Sıkıntı nedeniyle özür dileriz” denildi.

İYİ Kİ YERLİ SİSTEMLER VAR

Bir Facebook yetkilisi bu konuda CNN’e yaptığı açıklamada, “Rutin bakım çalışmalarımız esnasında, bazı kullanıcıların fotoğraf yükleme ya da göndermesini zorlaştıran bir probleme yol açtık” ifadelerini kullandı. Şirket hangi hatanın buna yol açtığı konusunda bilgi vermekten kaçındı.

Yaşanan sıkıntı sırasında sosyal medya kanalları, forumlar ve internet sitelerinde kesintilere dair yoğun tepkiler dile getirilirken, problemin sadece Türkiye’de değil küresel ölçekte bir arıza meydana getirdiği, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan tarafından açıklandı. Dr. Sayan , “Instagram, Whatsapp ve Facebook servislerindeki kesintiler bu 3 şirketin hangi verileri birbiriyle ve başka kimlerle paylaştığı sorusunu akıllara getiriyor. Şeffaf bir şekilde sorunun kaynağını açıklamalarını bekliyoruz. Vatandaşlarımız alternatifsiz değiller. BİP, LAFF, DEDİ gibi yerli ve milli uygulamaların önemi bir kez daha ortaya çıktı. Whatsapp’tan resim yollayamayanlar için iyi ki yerli alternatiflerimiz var” ifadelerini kullandı.

TURKCELL’DE BİR SORUN YOK

Gözlerin çevrildiği yerli ve milli uygulama üreticileri küresel kesintiden etkilenmediler ve kullanıcılarını mağdur etmediler. Bu sistemler yine kesintisiz ileşitim sundu. Başta, “Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı” düsturuyla hareket eden Turkcell olmak üzere, hizmetlerini aksatmadan kullanıcılara sunan şirketler, bir kez daha kullanıcılarının güvenini kazandı. Dünya çapında yaşanan kriz sırasında güvenli liman olarak gördükleri yerli yazılımlara dönen kullanıcıların bu tavrı programların günlük aktivite sayılarına da yansıdı. Bununla beraber Turkcell’in mesajlaşma ve yaşam platformu BiP’te günlük kullanıcı sayısı, üye sayısı ve etkileşimi artarak, kullanıcıların yerli ve milli yazılıma duyduğu güven belgelenmiş oldu.