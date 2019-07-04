WhatsApp tüm dünyada çöktü, güvenli liman BiP oldu
Önceki akşam WhatsApp’ın çökmesiyle dünyada yüz milyonlarca kişi iletişimde problem yaşadı. Yerli iletişim platformu BiP aynı saatlerde güvenli mesajlaşmanın adresi oldu, aktif kullanıcı yüzde 16 arttı.
- ERDİNÇ AKKOYUNLU
Global sosyal medya ve iletişim devleri çarşamba günü artık alışmaya başladığımız çöküşlerinden birini yaşadı. Facebook çatısı altında faaliyet gösteren WhatsApp ve Instagram yaklaşık 12 saat boyunca fotoğraf yükleme, görüntüleme ve paylaşma sıkıntıları yaşadı. Benzer sorunlar, Twitter’da da meydana geldi. Dünyayı etkileyen ve gelmiş geçmiş en büyük eşzamanlı erişim sıkıntısı olarak değerlendirilen problem dün sabah saatlerinde çözülürken, Facebook açıklama yaparak kullanıcılarından özür diledi. Açıklamada “Sorun çözüldü ve herkesin bizi yüzde 100 kullanıyor olması gerek. Sıkıntı nedeniyle özür dileriz” denildi.
İYİ Kİ YERLİ SİSTEMLER VAR
Bir Facebook yetkilisi bu konuda CNN’e yaptığı açıklamada, “Rutin bakım çalışmalarımız esnasında, bazı kullanıcıların fotoğraf yükleme ya da göndermesini zorlaştıran bir probleme yol açtık” ifadelerini kullandı. Şirket hangi hatanın buna yol açtığı konusunda bilgi vermekten kaçındı.
Yaşanan sıkıntı sırasında sosyal medya kanalları, forumlar ve internet sitelerinde kesintilere dair yoğun tepkiler dile getirilirken, problemin sadece Türkiye’de değil küresel ölçekte bir arıza meydana getirdiği, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan tarafından açıklandı. Dr. Sayan , “Instagram, Whatsapp ve Facebook servislerindeki kesintiler bu 3 şirketin hangi verileri birbiriyle ve başka kimlerle paylaştığı sorusunu akıllara getiriyor. Şeffaf bir şekilde sorunun kaynağını açıklamalarını bekliyoruz. Vatandaşlarımız alternatifsiz değiller. BİP, LAFF, DEDİ gibi yerli ve milli uygulamaların önemi bir kez daha ortaya çıktı. Whatsapp’tan resim yollayamayanlar için iyi ki yerli alternatiflerimiz var” ifadelerini kullandı.
TURKCELL’DE BİR SORUN YOK
Gözlerin çevrildiği yerli ve milli uygulama üreticileri küresel kesintiden etkilenmediler ve kullanıcılarını mağdur etmediler. Bu sistemler yine kesintisiz ileşitim sundu. Başta, “Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı” düsturuyla hareket eden Turkcell olmak üzere, hizmetlerini aksatmadan kullanıcılara sunan şirketler, bir kez daha kullanıcılarının güvenini kazandı. Dünya çapında yaşanan kriz sırasında güvenli liman olarak gördükleri yerli yazılımlara dönen kullanıcıların bu tavrı programların günlük aktivite sayılarına da yansıdı. Bununla beraber Turkcell’in mesajlaşma ve yaşam platformu BiP’te günlük kullanıcı sayısı, üye sayısı ve etkileşimi artarak, kullanıcıların yerli ve milli yazılıma duyduğu güven belgelenmiş oldu.
KULLANICISI HER GÜN ARTIYOR
Güvenli liman olarak görülen yerli yazılımlardan BiP’te günlük mesaj sayısı 377 milyondan 428 milyona çıkarken, 83 bin kişi BiP kullanmaya başladı. Uygulamayı aktifleştirenlerin sayısı yüzde 16 arttı. Bütün dünya fotoğraf ve video gönderimi sıkıntısı çekerken, rahatça paylaşım yapan BiP kullanıcıları, yüksek kalitede fotoğraf paylaşımını yüzde 60, titreşim gönderimini yüzde 66, sticker paylaşımını yüzde 14, caps paylaşımını da yüzde 12 artırdı. Sorun yerli sistemlerin önemini bir kez daha anlattı.
Dünya siber güvenliğe 120 milyar $ harcıyor
Uluslararası ilişkilerde ve ülkeler arasında yaşanan gerginlikler siber saldırıların artmasında önemli rol oynuyor. Türkiye de, dünyada en fazla siber saldırıya uğrayan ilk beş ülke arasında. Amerika, Rusya, Çin ve Hindistan’ın ardından Türkiye geliyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte olası siber saldırılara karşı korunmak büyük önem arz ediyor. Veriler, Türkiye’de 20 bin dünyada ise 3 milyon siber güvenlik uzmanına ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Savunmadan sağlığa, enerjiden ulaşıma her alanda nesnelerin interneti ve güvenliği çok önemli. Devletler, kamu kurumları, sosyal platformlar, KOBİ’ler ve özel şirketler sunduğu hizmet ve ürünler ile iletişimlerini artık sanal ortamlar üzerinden gerçekleştiriyor. Bu anlamda siber güvenlik pazar payının 120 milyar dolar olduğuna dikkat çeken Sparta Bilişim Kurucusu Alper Başaran, “Türkiye’nin aldığı pay yalnızca 45 milyon dolar. Kalanını ise dışarıya aktarıyoruz. Bu da Türkiye’nin bu pazara yatırım yapmasını ve ürün geliştirme çalışmalarını artırmasını gerektiriyor” dedi.
Sparta Bilişim, dünyada bir ilk olan Hack2Escape, senaryo tabanlı ve uygulamalı bir siber güvenlik eğitim programı başlattı.
KAMPTA EĞİTİM VERECEK
Hack2Escape senaryosu gereğince katılımcıların yüksek güvenlikli bir kamptan kaçabilmesi için ağ ve sistem sızma testi eğitimi, web uygulama sızma testi eğitimi, Python ile sızma testi aracı geliştirme, sızma testlerinde Powershell kullanımı, siber güvenlik teknolojileri ve antivirüs atlatma ve EKS sızma testi eğitimleri verilecek. Katılımcıların, bu eğitimlerden sonra eş zamanlı olarak öğrendikleri uygulamaları kullanarak senaryo gereği kamp sistemlerini hackleyerek kaçmayı başarmaları gerekecek.
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