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WhatsApp'a ön izleme özelliği geliyor

syal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp bir kez daha yeni özelliği ile gündemde. Zira WhatsApp'ın Android kullanıcıları için sunacağı yeni özellik gün yüzüne çıkartıldı.

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Daha önce yaptığı sızıntılar ile tanınan WABetaInfo tarafından paylaşılan bilgilere göre, yeni özellik ile birlikte aynı mesajı veya medyayı birden fazla kişiye yönlendirmeden önce, kullanıcılara ön izleme imkanı sunulacak.
 
Başka bir deyişle yeni özellik kullanıma girdiğinde WhatsApp aynı mesajı birden fazla kişiye yönlendirirken, kullanıcıların olası hatalarının önüne geçecek.
 
Hala test aşamasında olan uygulamanın kısa sürede Android sürümüne gelmesi bekleniyor.

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