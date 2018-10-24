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WhatsApp'a yeni özellikler geliyor

WhatsApp; yakın zamanda iOS biyometrik giriş sistemleri için destek sunmaya başlayacak. Alfa sürümünde ortaya çıkan özellik ile sizden başka kimse WhatsApp uygulamasına giremeyecek.

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WhatsApp iOS uygulaması için geçerli olarak özellikte kullanıcılar Touch ID veya Face ID çözümünü sahip oldukları telefona göre tercih edebilecekler. Eğer bu ikisinde başarılı giriş yapamazlarsa bu kez sistem şifre isteyecek.
 
Çok sık kullanılan bir uygulama olduğu için her seferinde kullanıcının kendisini tanıtması bir süre sonra rahatsızlık vermeye başlayabilir. Bu bakımdan biraz daha WhatsApp Business kurumsal sürüm için daha uygun diyebiliriz.
 
 
Kişisel verilerin güvenliğini ön planda tutan WhatsApp bu bakımdan doğrudan yüz veya parmak izi verilerine erişmiyor. Doğrulamayı Apple’ın API’lerini kullanarak yapıyor. Güncellemenin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor.

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