WhatsApp’ın en önemli özelliği rafa kalkabilir

WhatsApp’ın güvenlik noktasında kullanıcılarına sunduğu en önemli özelliklerden biri olan “uçtan uca şifreleme” kabiliyeti, Facebook’un WhatsApp’ı diğer alt şirketler olan Instagram ve Facebook Messenger ile entegre etme kararıyla rafa kalkabilir.

The Wired’da yayımlanan raporda, Instagram’ın WhatsApp’ın aksine mesajlaşma noktasında kullanıcılara “uçtan uca şifreleme” kabiliyetine sahip olmadığını aktarırken, Facebook Messenger ise kullanıcılarına “Gizli Sohbet” opsiyonu ile bu imkânı sunduğunu ortaya koydu.

Johns Hopkins Üniversitesi bünyesindeki kriptograflardan (şifreleme uzmanı) biri olan Matthew Green, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Buradaki en büyük problem, yalnızca WhatsApp’ın uçtan uca şifreleme kabiliyetine sahip olmasıdır. Eğer buradaki amaç üç uygulamanın trafiğini bir araya getirmekse ve gerekli şifreleme yapılmazsa, sonrasında ne olacak?” diye konuştu.

New York Times gazetesi, 25 Ocak Cuma günü, Facebook’un çatısı altında bulunan WhatsApp, Messenger ve Instagram uygulamalarının tek bir mesajlaşma uygulamasına entegre edileceğini duyurmuştu.

WhatsApp’ın kurucuları istifa etmişti

Facebook’un 2014 yılında 19 milyar dolara satın aldığı popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın kurucularından olan ve CEO’luğunu yürüten Jan Koum, Facebook CEO’su Mark Zuckerberg ile veri gizliliği ve şifreleme konularında yaşadığı fikir ayrılığından dolayı Nisan 2018’de istifa etmişti. WhatsApp’ın Jan Koum’la birlikte kuruculuğunu yaptığı Brian Acton ise 2017 yılında şirketten ayrılmıştı.

Koum, şirketten ayrıldığını duyurduğu konuşmasında, “Facebook’un mesajlaşma servisi stratejisi ile kişisel verileri kullanma ve şifreleme işlemini zayıflatma girişimi konusunda iç çatışma yaşandığını” söylemişti.