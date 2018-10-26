Xiaomi Mi Mix 3 tanıtıldı: İşte tüm özellikleri

Xiaomi, bugün Çin'in başkenti Pekin'deki etkinliğinde en son amiral gemisi Mi MIX 3'ü tanıttı. 6,39 inç'lik AMOLED FHD+ ekranla ve 2340x1080 çözünürlükle gelen cihaz, yüzde 93,4'lük yüksek bir ekran-gövde oranına sahip. Mi MIX 2'ye göre "çene" kısmı 4,46mm küçüldüğü iddia edilen telefonun anten boşluğu da "yüzde 72" azaltılmış.

Geçen ay dedikodusu yapılan manyetik kaydırak tasarımı da telefona eklenmiş. Bu sayede ekranı aşağı kaydırarak ön kamerayı ortaya çıkarabiliyorsunuz. Yani ön kamera çoğu zaman gizli duruyor. Kaydırma hareketini çağrıları cevaplamak ve kısayol çekmecesini açmak için de kullanabiliyorsunuz.

Telefonun arka yüzünde yapay zeka destekli 12MP'lik çift kamera bulunuyor. Bunlardan biri Sony IMX363 sensörü kullanırken telefoto lens, Samsung S5K3M3+ model ismini taşıyor. Selfie ışıklı 24MP'lik ön kameraya ise 2MP'lik ikinci bir lens eşlik ediyor. Telefonun 960fps ağır çekim video kaydı yapabildiğini belirtelim.

Cihazın geriye kalan teknik özellikleri arasında Snapdragon 845 işlemci, 6GB, 8GB veya 10GB RAM var. Ancak 10GB'lık RAM'in sadece "Forbidden City Palace Museum" sürümünde bulunacağını söylemekte fayda var. Telefonun 5G sürümü ise 2019'un ilk çeyreğinde piyasada olacak.

Onyx Black, Jade Green ve Sapphire Blue renk seçenekleriyle gelen telefonun 6GB+128GB giriş modelinin fiyatı 475 dolar olarak açıklandı. Palace Museum sürümü ise 256GB depolama alanıyla 719 dolara satışa sunulacak. Telefonun hangi bölgelerde, ne zaman satışa çıkacağı henüz açıklanmadı.