Yaban arısının zehrinden geliştirilen antibiyotik umut verici

Kontrolsüz antibiyotik kullanımına bağlı olarak bakterilerin hızlı evrimi, antibiyotiklere olan direnci arttırıyor. Bu noktada standart antibiyotiklere alternatifler bulmak daha önemli bir hal alıyor. Bunu göz önünde bulunduran MITbilim insanları, bir tür yaban arısını incelediler ve zehrinde etkili bir antibiyotik buldular.

Arı ve arı zehrinin, bakterileri öldüren bazı maddeleri içerdiği zaten biliniyordu. Fakat bu maddeler ne yazık ki insanlar için zehirliydi. MIT'den bir ekip, Polybia paulista adlı yaban arısının zehrini inceledi. Zehrin içindeki bakteri öldürücü peptitlerden birinin, sadece 12 aminoasit uzunluğunda olduğunu keşfettiler. Bu da laboratuvarda peptite müdahele etmenin nispeten daha kolay olduğunu gösteriyor.

Bilim insanları, yaban arısı zehri içindeki bakteri öldürücü maddenin çok sayıda çeşidini türetti. Bu çeşitlerin, laboratuvarda yetiştirilen embriyonik insan böbrek hücrelerine ne kadar zarar verebilecekleri test edildi. Böbrek hücreleri üzerinde zehirli etki göstermeyenler, Pseudomonas aeruginosa tür adına sahip bakteri üzerinde denendi. Bu bakteri genellikle solunum ve idrar yolu enfeksiyonlarına neden oluyor. Üretilen peptit çeşitlerinin çoğu enfeksiyonu azaltırken, bir tanesi (yüksek dozda verildiği takdirde) enfeksiyonu dört gün içinde tamamen ortadan kaldırdı.

Araştırmacıların sonraki hedefi, düşük dozlarda da etkili olabilecek, daha güvenli bir çeşit üretmek. Çalışmalarının yeni antibiyotikler geliştirmek için faydalı olacağını düşünüyorlar. Makale, geçtiğimiz hafta Nature Communications Biology dergisinde yayınlandı.

(Donanım Haber)