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Yahoo güvenlik ihlali mağdurlarına 50 milyon dolar ödeyecek

İnternet devi Yahoo, üç milyar e-posta hesabını etkilediği söylenen güvenlik ihlalinin mağdurlarına 50 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti. Para ABD ve İsrail'deki kullanıcılara ödenecek.

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Yahoo, dünya genelinde üç milyardan fazla e-posta hesabını etkileyen güvenlik ihlalinin mağdurlarına 50 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Mahkeme dosyasına göre Yahoo, İsrail ve ABD'deki yaklaşık 200 milyon kullanıcıya tazminat ödemeyi teklif etti.
 
Şirket ayrıca, dava ile ilgili avukatlık masraflarını 35 milyon dolara kadar karşılamanın yanında ihlalden etkilenen ABD'li kullanıcılara AllClear aracılığıyla iki yıl boyunca ücretsiz kredi izleme hizmeti sunacak. Söz konusu hizmetin 350 dolar gibi bir fiyatının olduğu belirtildi.
 
Nihai karar Kasım'da
 
Ayrıca, küçük işletmeler ve bireyler için tazminat paketleri de ayrıntılı bir şekilde açıklandı. Böylelikle veri ihlali nedeniyle yaşanan kayıpların telafisi mümkün olacak. Son olarak Yahoo’nun premium e-posta hizmetine para ödeyen müşterilerin yüzde 25’lik bir geri ödeme alacaklar.
 
Davaya bakan Kaliforniya Kuzey Bölgesi Hakimi Lucy Koh’un anlaşmaya onay vermesi gerekiyor. Konuyla ilgili nihai karar, 29 Kasım'da yapılması planlanan duruşmada verilecek.
 
(Donanım Haber)

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