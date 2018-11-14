Yandex sözcüsü Melkumova: Türkiye'de araç paylaşımı hizmetini başlatmayı planlıyoruz

Yandex Sözcüsü Asya Melkumova, Yandex hizmetlerinin Türkiye'de nasıl geliştirileceğine ve gelecek planlarına değindi.

Melkumova "Yandex 2011'den beri Türkiye'de. Türkiye her şeyden önce Yandex için büyük ve ilgi çekici bir pazar. ABD ve Avrupa'daki kadar çok riskli olmaması nedeniyle bizim büyük ilgi gösterdiğimiz bir yer" dedi.

Türkiye'de Yandex'in Navigasyon, Harita, Arama motoru, Çeviri, Hava Durumu, Disk'in de aralarında bulunduğu birçok servisinin başarılı şekilde işlediği ve geliştiğini söyleyen Melkumova, "Özellikle de Yandex.Navigasyon çok başarılı şekilde kullanılıyor. Bu, Türkiye'de her ay yaklaşık 4 milyon kadar kullanıcının yararlandığı en popüler servislerden biri. Yandex ayrıca kısa süreli araç kiralama, yani araç paylaşımı sistemini geliştirmek istiyor. Bu Türkiye'de henüz bilinmeyen bir sistem. Türkiye'de taksi imkanları biraz kısıtlı, araç paylaşımı bu sorunla başa çıkılmasını sağlayabilir" ifadelerini kullandı.

TÜRKÇE KONUŞAN ‘ALİSA' YAPILACAK

Diğer yandan, Yandex'in planları arasında Alisa sesli yanıt sisteminin Türkçe bir versiyonunu kurmak da yer alıyor.

Soru-cevap şeklinde gerçek bir diyaloğu taklit eden Alisa, hem yazılı hem de sesli ifadeleri anlayıp karşılık verebiliyor, hatta şaka yapıp atasözü bile söyleyebiliyor.

Başta internet üzerinde bilgi arama, yer bulma, rota belirleme ve hava durumunu öğrenmeyi kolaylaştırmak amaçlı geliştirilen Alisa ile ayrıca sohbet edilebiliyor. Son olup bitenlerin anlatılabildiği ve her durum için yeterli düzeyde ince bir zekaya sahip Alisa, orijinal yanıtlar verebildiği gibi şarkı da söyleyebiliyor.

Alisa istendiği takdirde kapatılabilirken cep telefonu veya bilgisayarlarda başka bir moda da alınabiliyor. Ses tanıma özelliği de bulunan Alisa yanıtları sesli ya da ekranda yazılı olarak iletebilirken, sesi yazıya çevirebiliyor. Tüm bu özelliklerin Türkiye'deki versiyonunda da yer alması planlanıyor.

Brand Week İstanbul'da konuşan Yandex kurucusu ve CEO'su Arkadiy Voloj, şirketin Türkiye'de yatırım planları yaptıklarını, başlıca amaçlarının Rusların yararlandığı kullanıcı hizmetlerini faaliyete geçirmek olduğunu ifade etmişti.

(Sputnik)