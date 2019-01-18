12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3638
  • 6,1101
  • 222.416
  • 97.109
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Yapay göktaşı yağmuru oluşturacaklar

Japonya dünyanın ilk yapay göktaşı yağmurunu oluşturacak uyduları başarıyla yörüngesine gönderdi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Japonya bu gece Türkiye saati ile 03:50'de ülkenin Kyushu adasında bulunan Uchinoura Uzay Merkezi'nden Epsilon roketini kullanarak 7 uyduyu başarıyla yörüngesine gönderdi.
 
Uydu lansmanı, yeni uzay teknolojisini geliştirmek ve kanıtlamak isteyen Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'nın (JAXA) Yenilikçi Uydu Teknolojisi Gösteri Programı'nın ilki olarak kayıtlara geçti.
 
Misyon basın toplantısında konuşan JAXA yetkilileri, "Bu gösteri deneyleriyle, Japon uydu teknolojisinin uluslararası rekabet edebilirliğini güçlendirmeyi, alan kullanımını teşvik etmeyi ve yenilik üretmeyi amaçlıyoruz." dedi.
 
Fırlatılan roketin ana yükü olan 200 kilogram ağırlığındaki RAPIS-1 uydusu, Japonya Havacılık Araştırma Kurumu'nun birçok yeni uydu teknolojisini test edecek.
 
Göktaşı yağmuru üretecek uydu ALE-1 yörüngede
 
Rokette Tokyo merkezli Astro Live Experiences şirketi tarafından geliştirilen ALE-1 uydusu da yer alıyor. Uydu yaklaşık 68 kilogram ağırlığında ve içerisinde dünya yörüngesine bırakıldığında yapay göktaşı yağmuru üretecek 400 adede yakın parçacık bulunuyor. Parçacıklar vakti geldiğinde uydu tarafından serbest bırakılacak ve yaklaşık 6 milyon kişinin izleyebileceği bir yapay göktaşı yağmuru oluşturacak.
 
 
 
Astro Live Experiences şirketi uydu hakkında yaptığı açıklamada, "Bu proje, insan yapımı meteorların fizibilitesini ve pazarlanabilirliğini araştırmasının yanı sıra Dünya'nın üst atmosferi hakkında veri de sağlayacak." denildi.

Afrin´de karne heyecanı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Oyun bozuldu, Türkiye tuzağa düşmedi

Oyun bozuldu, Türkiye tuzağa düşmedi

Filistinli Akl, gizlice ABD'ye iade edildi

Filistinli Akl, gizlice ABD'ye iade edildi

'Cumhurbaşkanı Erdoğan destek vermeseydi gerçekleşmezdi'

'Cumhurbaşkanı Erdoğan destek vermeseydi gerçekleşmezdi'

Satürn milyarlarca yıl halkasızmış

Satürn milyarlarca yıl halkasızmış

Bilal Erdoğan'a kumpas: İfadeye çağırıp tutuklayacaklardı

Bilal Erdoğan'a kumpas: İfadeye çağırıp tutuklayacaklardı

Katar onlarcasını bedavaya gönderdi

Katar onlarcasını bedavaya gönderdi

Bu yıl da gündemden düşmeyecek

Bu yıl da gündemden düşmeyecek

Pentagon duyurdu: İsrail'le anlaşan ABD uzaydan vuracak

Pentagon duyurdu: İsrail'le anlaşan ABD uzaydan vuracak
 

POPÜLER HABERLER

Afrin´de karne heyecanı

Afrin´de karne heyecanı

Zeytin büyüklüğünde karpuz

Zeytin büyüklüğünde karpuz

Anneye 7 bin 220 TL

Anneye 7 bin 220 TL

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA